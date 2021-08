Úrady zhabali časti šupinavcov a slonovinu za takmer 45 miliónov eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo

Abuja 6. augusta (TASR) - Viac než 17 ton častí šupinavcov a sloních klov skonfiškovali úrady v Nigérii. Kontraband by mal na čiernom trhu odhadovanú hodnotu najmenej 38 miliónov libier (44,7 milióna eur), informuje stanica Sky News.V súvislosti s prípadom zatkli troch cudzincov a po štvrtom úrady stále pátrajú; má ísť o organizátora celej akcie.Kontraband zahŕňal 196 vriec obsahujúcich vyše 17 ton šupín šupinavcov, 870 kilogramov sloních klov a 4,6 kilogramu pazúrov šupinavcov.Úrady tento kontraband zadržali v prístavnom meste Lekki, pričom spolupracovali s britskými, americkými a nemeckými kolegami, ako aj s medzinárodnými organizáciami. Operácia bola súčasťou úsilia vlády zameraného na boj proti ilegálnemu obchodovaniu s divoko žijúcimi zvieratami, ktoré je v Nigérii bežné.Šupinavce sú kriticky ohrozeným druhom a patria medzi najviac ilegálne obchodované zvieratá na svete vzhľadom na dopyt po ich šupinách, ktoré sú využívané v tradičnej čínskej medicíne.Nigéria je hlavným tranzitným bodom pre zločinecké skupiny, ktoré pašujú africké šupinavce do Ázie, uvádza sa v hodnotení policajných orgánov a odborníkov na životné prostredie.Podľa nich je hlavnou príčinou tohto trendu laxné presadzovanie práva, korupcia, ako aj nedostatočná kontrola hraníc a Lagosu – jedného z najväčších prístavov na africkom kontinente.Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNDOC) uvádza, že v rokoch 2014 – 2018 došlo k desaťnásobnému nárastu záchytov častí šupinavcov pochádzajúcich z Afriky. Na získanie 185 ton šupín, ktoré boli počas tohto obdobia zaistené, sa muselo usmrtiť odhadom 370.000 kusov týchto živočíchov.Podľa Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) predstavuje pytliactvo pre nezákonný obchod so slonovinou "" pre prežitie slonov afrických. Pre ich kly pytliaci každoročne zabijú najmenej 20.000 týchto zvierat. Populácia slonov afrických klesla z odhadovaných 12 miliónov pred storočím na zhruba 400.000 kusov.