Útok džihádistov si vyžiadal 30 obetí

Kano 10. februára (TASR) - Najmenej 30 ľudí zabili džihádisti pri útoku v štáte Borno v severovýchodnej Nigérii. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie hovorcu regionálnej vlády v Borne.



Militanti pri útoku v dedine Auno "zabili najmenej 30 ľudí", oznámil hovorca vlády v Borne v komuniké.



Poradca guvernéra štátu Borno Dogo Shettima na sociálnej sieti Twitter uviedol, že džihádisti zaútočili na pasažierov cestujúcich do hlavného mesta Maiduguri.



Shettima takisto informoval, že podľa očitých svedkov džihádisti uniesli nešpecifikovaný počet žien a zapálili celkom 30 vozidiel. Mnohí z pasažierov, ktorí vo vozidlách spali tak boli upálení zaživa.



K útoku sa zatiaľ neprihlásila nijaká organizácia.



Miesto činu už navštívil aj guvernér Borna Bagabana Zulum. Obyvateľov ubezpečil, že vláda nigérijského prezidenta Buhariho naďalej usiluje o ukončenie dlhoročného konfliktu v regióne.



Dedina Auno leží na 120 kilometrov dlhej diaľnici vedúcej z Maiduguri do mesta Damaturu. Tá je v poslednej dobe terčom útoku islamských militantov z teroristickej organizácie Islamský štát v provincii Západná Afrika (ISWAP), ktorá sa odčlenila od skupiny Boko Haram v roku 2018.



Boko Haram od roku 2009 na prevažne moslimskom severovýchode Nigérie bojuje za vytvorenie islamistického štátu.



Konflikt si vyžiadal približne 36.000 mŕtvych a množstvo vnútorne vysídlených. Násilie sa rozšírilo aj do susedného Nigeru, Čadu a Kamerunu, čo si vyžiadalo vytvorenie regionálnej vojenskej koalície určenej na boj s povstalcami.