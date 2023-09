Nigéria v snahe o efektívnosť hromadne odvoláva svojich veľvyslancov

Lagos 3. septembra (TASR) - Nigérijský prezident Bola Tinubu nariadil okamžité odvolanie nigérijských veľvyslancov zo všetkých krajín sveta. V nedeľu o tom informovala agentúra AFP, ktorá dodala, že ide o súčasť opatrení na reorganizáciu novej nigérijskej administratívy a na zabezpečenie efektívnosti zahraničnej služby.



Hovorca prezidenta Ajuri Ngelale v sobotu neskoro večer uviedol, že Tinubu vydal nariadenie o odvolaní diplomatov po "dôkladnom preskúmaní" situácie na nigérijských konzulárnych úradoch a veľvyslanectvách po celom svete.



"Prezident je odhodlaný zabezpečiť, aby poskytovanie služieb občanom, obyvateľom a potenciálnym návštevníkom Nigérie odteraz charakterizovala efektívnosť a kvalita na svetovej úrovni," zdôvodnil hovorca.



Stáli zástupcovia Nigérie pri OSN v New Yorku a Ženeve však boli z hromadného odvolania vyňatí, pretože koncom tohto mesiaca sa koná Valné zhromaždenie OSN.



Nigéria má po celom svete 109 diplomatických misií, dodala AFP.



Od svojho nástupu do funkcie - v máji tohto roku - Tinubu oznámil sériu reforiem zameraných na oživenie hospodárstva a podporu investícií. Nigéria totiž zápasí s mnohými problémami vrátane veľkého zahraničného dlhu, oslabenia meny, vysokej inflácie a nezamestnanosti. Neistá je aj bezpečnostná situácia v krajine.



V rámci ekonomických opatrení Tinubu zrušil dotácie na pohonné hmoty, čo spôsobilo prudký nárast nákladov na dopravu a vyvolalo aj protesty obyvateľstva.



Tinubu súčasne čelí aj spochybňovaniu svojho víťazstva vo februárových voľbách, a to aj súdnou cestou.