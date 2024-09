Nigéria začne proti opičím kiahňam očkovať od 8. októbra

Lagos 1. septembra (TASR) – Nigéria začne proti opičím kiahňam očkovať po ukončení regulačného schvaľovania od 8. októbra, uviedol v sobotu pre miestne noviny hovorca Národnej agentúry pre rozvoj primárnej zdravotnej starostlivosti. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Prvých 10.000 dávok vakcíny proti opičím kiahňam dorazilo do krajiny v utorok. Nigérii ich dodala Agentúra Spojených štátov amerických pre medzinárodný rozvoj. Zatiaľ sa v krajine potvrdilo 40 prípadov opičích kiahní, obete zatiaľ hlásené neboli.



"Z dôvodu obmedzeného počtu dostupných dávok bude vakcína Jynneos MPox rovnomerne rozdelená medzi päť štátov," vyhlásil hovorca agentúry Remi Adeleke pre noviny The Punch.



Vakcíny počas troch týždňov prejdú regulačnou laboratórnou analýzou. Po rozdelení do štátov nimi bude zaočkovaných 4750 osôb, ktoré v rozmedzí 28 dní dostanú dve dávky vakcíny.



Adeleke uvádza, že tieto dávky sú určené pre ľudí v blízkom kontakte s ľuďmi nakazenými opičími kiahňami, zdravotníckych pracovníkov a pre ľudí s oslabenou imunitou.