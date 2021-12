Nigéria zničila milión dávok vakcíny proti covidu

Lagos 22. decembra (TASR) - Úrady v Nigérii zničili približne milión exspirovaných dávok vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca, aj napriek tomu, že miera zaočkovania v západoafrickej krajine sa za posledný týždeň takmer zdvojnásobila. Ľudí motivuje prudký nárast potvrdených prípadov nákazy. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AP.



Exspirovaných dávok – so skončením času účinnosti - bolo presne 1.066.214 a zničili ich v stredu v nigérijskom hlavnom meste Abuja. Stalo sa tak týždeň po tom, čo krajina oznámila, že už nebude prijímať darované vakcíny proti koronavírusu s krátkou skladovateľnosťou.



Šéf nigérijského Národného úradu pre rozvoj základnej zdravotnej starostlivosti Faisal Shuaib povedal, že Nigériu dostali do ťažkej situácie rozvinuté štáty, ktoré "si zaobstarali tieto vakcíny a hromadili ich vo svojich skladoch a v jednom bode, keď už mal vypršať čas ich účinnosti, ich ponúkli ako dar".



Aj v najľudnatejšej krajine Afriky naberá očkovanie tempo. Nigéria si dala náročný cieľ úplne zaočkovať 55 miliónov zo svojich 206 miliónov občanov do februára 2022, hoci dve dávky dostali zatiaľ iba dve percentá obyvateľov.



Nigéria zaznamenáva prudký nárast v potvrdených prípadoch nákazy – za posledné dva týždne je až 500-percentný.