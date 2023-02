Nigérijčania v sobotu hlasujú v prezidentských i parlamentných voľbách

Lagos 25. februára (TASR) - Viac než 87 miliónov oprávnených voličov v Nigérii v sobotu rozhoduje o nástupcovi prezidenta Muhammadua Buhariho. V krajine sa konajú aj parlamentné a regionálne voľby. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Volebné miestnosti sa otvorili o 8.30 h a zostanú otvorené do 14.30 h. Voličom, ktorí budú čase zatvárania čakať v rade, bude umožnené odovzdať hlasy.



V tejto najľudnatejšej africkej krajine je 87,2 milióna oprávnených voličov, uviedla štátna volebná komisia.



Buhari, ktorý bol prezidentom počas dvoch po sebe nasledujúcich volebných období, sa už o znovuzvolenie uchádzať nemôže. Medzi hlavných favoritov podľa AFP patrí Bola Tinubu z vládnuceho Kongresu progresívnych síl (APC), bývalý viceprezident krajiny Atiku Abubakar z opozičnej Ľudovej demokratickej strany (PDP) a Peter Obi zo sociálno-demokratickej strany LP.



Obi, bývalý guvernér nigérijského štátu Anambra, je populárny najmä medzi mladými voličmi. Ľudia do 35 rokov tvoria jednu tretinu z celkového počtu oprávnených voličov, uvádza stanica BBC.



Kandidát musí na víťazstvo v prezidentských voľbách získať najvyšší počet hlasov a zároveň získať najmenej 25 percent hlasov v aspoň 24 z celkového počtu 36 nigérijských zväzových štátov a územia hlavného mesta Abuja.



Ak sa to nepodarí žiadnemu z kandidátov, v priebehu 21 dní sa uskutoční druhé kolo volieb, v ktorom sa stretnú dvaja najúspešnejší z prvého kola.



Nigérijčania takisto v sobotu rozhodujú o zložení oboch komôr parlamentu a volia si aj členov regionálnych zastupiteľstiev.



Nigériu sužuje bezpečnostná a hospodárska kríza, píše AFP. Týždenník Die Zeit v piatok na svojej webovej stránke pripomenul aj vysoký počet nezamestnaných, rastúcu infláciu a viac než 100 miliónov ľudí žijúcich pod hranicou chudoby.