Nigérijská armáda po ôsmich rokoch našla dve obete únosu školáčok

Na archívnej snímke unesené školáčky z mesta Chibok sa po troch rokoch stretli so svojimi rodinami. V Abuji, 20. mája 2017. Foto: TASR/AP

Maiduguri 22. júna (TASR) - Nigérijské jednotky našli dve bývalé školáčky, ktoré pred ôsmimi rokmi uniesli džihádisti zo skupiny Boko Haram. Ako v stredu informovala agentúra AFP, tieto medzičasom už mladé ženy našli vojaci nigérijskej armády 12. a 14. júna na dvoch rôznych miestach.Na tlačovej konferencii, kde vojenský veliteľ jednotiek v regióne generálmajor Christopher Musa informoval o ich oslobodení, boli obe so svojimi malými deťmi.Jedna z mladých žien informovala, že "".K únosu školáčok došlo v apríli 2014, keď desiatky bojovníkov Boko Haramu vtrhli do internátnej školy v Chiboku a do nákladných áut naložili 276 žiačok vo veku 12–17 rokov.Šlo o prvý hromadný únos žiačok džihádistickou skupinou. Ich prepustenie žiadali tisíce aktivistov, a to aj celosvetovou kampaňou s názvom #BringBackOurGirls.Päťdesiatim siedmim dievčatám sa krátko po únose podarilo utiecť skokom z nákladných áut. Ďalších 80 ich bolo prepustených výmenou za niektorých zadržaných veliteľov Boko Haramu po rokovaniach s nigérijskou vládou. Viac ako 100 dievčat zostáva nezvestných. Podľa propagandistických videí boli mnohé dievčatá násilne vydaté za džihádistických bojovníkov.Po únosu "" bolo v posledných rokoch v severnej Nigérii terčom útokov mnoho ďalších škôl alebo univerzít, niektoré z nich spáchali džihádisti, ale väčšinu majú na svedomí zločinecké skupiny, ktoré chcú takto získať výkupné.