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Nigérijská armáda zabila pri operácii vyše 300 ozbrojencov
Komunity na severe a v strednej časti Nigérie dlhodobo terorizujú džihádistické skupiny aj ozbrojené gangy, miestne označované ako „banditi“.
Autor TASR
Kano 11. júla (TASR) – Nigérijská armáda tento týždeň zabila pri dvojdňovej operácii v severozápadnom štáte Zamfara viac ako 300 členov ozbrojených gangov, ktoré sa zameriavajú na únosy ľudí a krádeže dobytka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Podľa predstaviteľa tamojšej vlády vojenské jednotky zasiahli proti gangom v okrese Gummi, pričom piatková operácia viedla k „eliminácii viac ako 300 teroristov“.
Komunity na severe a v strednej časti Nigérie dlhodobo terorizujú džihádistické skupiny aj ozbrojené gangy, miestne označované ako „banditi“. Tieto skupiny podnikajú smrtiace útoky, unášajú ľudí za výkupné a od farmárov vyberajú poplatky za prístup na ich vlastné polia.
Bezpečnostní analytici upozorňujú na rastúcu spoluprácu medzi kriminálnymi gangmi, ktorých hlavným motívom je finančný zisk, a džihádistami vedúcimi už 17 rokov povstanie na severovýchode krajiny.
Minulý mesiac pri dvoch útokoch ozbrojených gangov zahynulo najmenej 34 farmárov. Vláda štátu Zamfara označila najnovšiu operáciu za významný prielom v boji proti násilnej kriminalite.
Nigéria, najľudnatejšia krajina Afriky, čelí viacerým bezpečnostným krízam. Na severovýchode krajiny od roku 2009 pôsobia islamistickí povstalci, najprv zo skupiny Boko Haram, neskôr aj z jej odštiepenej frakcie Islamský štát v Západnej Afrike (ISWAP).
Nigérijské úrady v posledných mesiacoch hlásia úspechy v boji proti džihádistom aj po spoločných operáciách so Spojenými štátmi. Washington medzičasom nasadil do Nigérie stovky vojakov na podporu a výcvik miestnych ozbrojených síl.
Podľa predstaviteľa tamojšej vlády vojenské jednotky zasiahli proti gangom v okrese Gummi, pričom piatková operácia viedla k „eliminácii viac ako 300 teroristov“.
Komunity na severe a v strednej časti Nigérie dlhodobo terorizujú džihádistické skupiny aj ozbrojené gangy, miestne označované ako „banditi“. Tieto skupiny podnikajú smrtiace útoky, unášajú ľudí za výkupné a od farmárov vyberajú poplatky za prístup na ich vlastné polia.
Bezpečnostní analytici upozorňujú na rastúcu spoluprácu medzi kriminálnymi gangmi, ktorých hlavným motívom je finančný zisk, a džihádistami vedúcimi už 17 rokov povstanie na severovýchode krajiny.
Minulý mesiac pri dvoch útokoch ozbrojených gangov zahynulo najmenej 34 farmárov. Vláda štátu Zamfara označila najnovšiu operáciu za významný prielom v boji proti násilnej kriminalite.
Nigéria, najľudnatejšia krajina Afriky, čelí viacerým bezpečnostným krízam. Na severovýchode krajiny od roku 2009 pôsobia islamistickí povstalci, najprv zo skupiny Boko Haram, neskôr aj z jej odštiepenej frakcie Islamský štát v Západnej Afrike (ISWAP).
Nigérijské úrady v posledných mesiacoch hlásia úspechy v boji proti džihádistom aj po spoločných operáciách so Spojenými štátmi. Washington medzičasom nasadil do Nigérie stovky vojakov na podporu a výcvik miestnych ozbrojených síl.