< sekcia Zahraničie
Nigérijské bezpečnostné sily zachránili unesených školákov a učiteľov
Ozbrojenci 15. mája uniesli 46 žiakov a zamestnancov z troch škôl v juhozápadnom štáte Oyo.
Autor TASR
Abuja 10. júla (TASR) - Desiatky školákov, ktorí boli v máji unesení počas ojedinelého útoku na juhozápade Nigérie, sa podarilo zachrániť, uviedol v piatok hovorca prezidenta Bola Tinubu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Ozbrojenci 15. mája uniesli 46 žiakov a zamestnancov z troch škôl v juhozápadnom štáte Oyo. Nigérijská armáda uviedla, že išlo o džihádistov zo skupiny Boko Haram napojenej na Islamský štát (IS).
„Našim bezpečnostným zložkám sa konečne podarilo zachrániť všetkých unesených žiakov a učiteľov z oblasti Orire v štáte Oyo,“ uviedol hovorca v príspevku na platforme X, ku ktorému pripojil fotografie niektorých detí.
Únosy s cieľom získať výkupné nie sú v severnej Nigérii ničím nezvyčajným. Na juhu krajiny sú však zriedkavé.
Oyo je jedným z najľudnatejších štátov Nigérie a jeho metropola Ibadan patrí medzi najvýznamnejšie hospodárske a vzdelávacie centrá krajiny. Hovorca uviedol, že bezpečnostné zložky počas záchrannej operácie zabili niekoľkých únoscov, zatiaľ čo ôsmi z nich zadržali. Dodal, že „teroristi“ požadovali prepustenie jedného zo svojich členov, ktorého orgány trestne stíhajú.
Boko Haram vedie v Nigérii povstanie od roku 2009. Podľa Organizácie Spojených národov prišli v tomto konflikte o život už desaťtisíce ľudí a ďalšie milióny opustili svoje domovy.
Ozbrojenci 15. mája uniesli 46 žiakov a zamestnancov z troch škôl v juhozápadnom štáte Oyo. Nigérijská armáda uviedla, že išlo o džihádistov zo skupiny Boko Haram napojenej na Islamský štát (IS).
„Našim bezpečnostným zložkám sa konečne podarilo zachrániť všetkých unesených žiakov a učiteľov z oblasti Orire v štáte Oyo,“ uviedol hovorca v príspevku na platforme X, ku ktorému pripojil fotografie niektorých detí.
Únosy s cieľom získať výkupné nie sú v severnej Nigérii ničím nezvyčajným. Na juhu krajiny sú však zriedkavé.
Oyo je jedným z najľudnatejších štátov Nigérie a jeho metropola Ibadan patrí medzi najvýznamnejšie hospodárske a vzdelávacie centrá krajiny. Hovorca uviedol, že bezpečnostné zložky počas záchrannej operácie zabili niekoľkých únoscov, zatiaľ čo ôsmi z nich zadržali. Dodal, že „teroristi“ požadovali prepustenie jedného zo svojich členov, ktorého orgány trestne stíhajú.
Boko Haram vedie v Nigérii povstanie od roku 2009. Podľa Organizácie Spojených národov prišli v tomto konflikte o život už desaťtisíce ľudí a ďalšie milióny opustili svoje domovy.