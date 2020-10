Nigérijské bezpečnostné zložky zabili v Lagose viacero demonštrantov

Lagos 21. októbra (TASR) - Nigérijské bezpečnostné zložky zabili v utorok niekoľko demonštrantov v meste Lagos, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na vyjadrenie medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International (AI). Svedkovia podľa nej uviedli, že ozbrojení príslušníci bezpečnostných síl vystrelili na demonštrantov po tom, čo porušili zákaz vychádzania.



"Niekoľkých ľudí bezpečnostné zložky zabili pri mýtnici Lekki," uviedol hovorca AI Isa Sanusi v súvislosti s hlavným miestom protestu v meste.



Svedkovia pre agentúru AFP povedali, že bezpečnostné sily vystrelili na skupinu približne 1000 demonštrantov niekoľko hodín po tom, čo miestne úrady nariadili v meste zákaz vychádzania v súvislosti so zamedzením vzrastajúcich protestov.



"Pokojne sme sedeli a keď zhasli svetlá a bilbordy, všetci začali kričať," uviedol jeden z demonštrantov. "Prišli k nám, no nevedeli sme, o koho ide. Strieľali po nás, ľudia bežali ako o život."



Protesty prepukli začiatkom októbra po tom, čo bolo zverejnené video, na ktorom policajní príslušníci Špeciálneho útvaru proti lúpežiam (SARS) bijú muža. Tento útvar sa podľa ľudskoprávnych organizácii podieľal na mučení a usmrtení viacerých Nigérijčanov.



Guvernér štátu Lagos Babajide Sanwo-Olu v utorok nariadil 24-hodinový zákaz vychádzania s odôvodnením, že protesty "dosiahli monštruózne rozmery".



"Za protesty sa skrývajú kriminálnici a lotri v záujme rozpútania chaosu," uviedol na sociálnej sieti Twitter. Dodal, že na uliciach by mali zostať len povolaní pracovníci.



Násilie sa rozšírilo aj do mesta Kano, kde stovky ľudí podpaľovali autá a ničili obchody. Polícia zatkla 12 podozrivých v južnej časti mesta Benin v súvislosti s útokmi na dve policajné zariadenia.