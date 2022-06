Nigérijské úrady podozrievajú z útoku v kostole odnož Islamského štátu

Abuja 10. júna (TASR) - Nigérijské bezpečnostné zložky majú podozrenie, že za útokom na katolícky kostol, pri ktorom minulý víkend zahynuli desiatky ľudí, sú extrémisti z odnože Islamského štátu (IS) v západnej Afrike. Experti však toto tvrdenie spochybňujú, informoval v piatok denník The Guardian.Nigérijská národná bezpečnostná rada vo štvrtok uviedla, že útok zrejme spáchala skupina Islamský štát - Západoafrická provincia (ISWAP).Britský denník konštatoval, že v Nigérii táto hypotéza posilnila obavy, že militanti, ktorí sa dlhé roky zdržiavali len na severovýchode krajiny, sa snažia rozšíriť svoj vplyv a pôsobnosť aj do iných častí štátu. Provincia Ondo na juhozápade Nigérie bola dlho považovaná za jednu z bezpečnejších častí krajiny.The Guardian však citoval aj niektorých analytikov, ktorí nabádajú k opatrnosti pri formulovaní podozrení a upozorňujú, že ISWAP sa k zodpovednosti neprihlásil.upozornil Vincent Foucher, výskumný pracovník Národného vedecko-výskumného centra (CNRS) v Paríži. Vysvetlil:Podľa jeho slov bol modus operandi útoku odlišný.upozornil.Odborníci ako ďalších možných páchateľov útoku v katolíckom chráme uvádzajú milície zapojené do lokálnych konfliktov. Mohlo ísť tiež o vybavovanie si účtov medzi miestnymi farmármi a pastiermi, ktoré je v Nigérii veľmi časté.Útok sa odohral minulú nedeľu v meste Owo. Terčom útoku boli veriaci, ktorí sa zišli v Kostole svätého Františka, aby slávili slávnosť Zoslania Ducha svätého (Turíce).Polícia informovala, že ozbrojenci sa skrývali medzi veriacimi v kostole a do zhromaždených strieľali aj cez okná zvonku. Na mieste činu sa našli úlomky výbušnín a tri nevybuchnuté improvizované výbušné zariadenia.Počet obetí útoku medzičasom stúpol na 40. Zranených bolo viac ako 80 ľudí, pričom 61 zostáva hospitalizovaných, uviedol vo štvrtok guvernér Arakunrin Oluwarotimi Akeredolu.