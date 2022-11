Nigérijské vdovy ukončili právne ťaženie voči spoločnosti Shell

Brusel/Amsterdam 8. novembra (TASR) - Vdovy po štyroch ľudskoprávnych aktivistoch popravených nigérijskou vládou v 90. rokoch ukončili právne konanie o náhradu škody, vedené voči holandskej spoločnosti Shell. S odkazom na správy holandských médií o tom informuje spravodajca TASR.



Spravodajský server DutchNews.nl pripomenul, že začiatkom tohto roka okresný súd v Haagu rozhodol, že nemožno dokázať, že holandská ropná spoločnosť podplatila svedkov a je zodpovedná za popravu deviatich mužov, ktorí bojovali proti ťažbe ropy spoločnosťou Shell v regióne Ogoniland.



Aktivisti zo skupiny známej pod prezývkou Ogoni Nine boli odsúdení na smrť vojenským súdom a obesení v roku 1995. Medzi nimi bol aj nigérijský spisovateľ Ken Saro-Wiwa.



Vo vyhlásení, ktoré citovala agentúra Reuters, Channa Samkaldenová, právnička žien popravených aktivistov, uviedla, že vdovy sú "sklamané a rozčarované" z toho, že museli zrušiť svoje odvolanie voči súdnemu rozsudku.



"Bola to zdĺhavá a náročná procedúra, prostredníctvom ktorej znovu prežívali hrozné udalosti, pričom výsledok je neistý," povedala Samkaldenová.



Spoločnosť Shell v roku 2009 zaplatila príbuzným niektorých obetí odškodné vo výške 15,5 milióna eur, ale ropný koncern nikdy nepriznal, že by sa podieľal na udalostiach, ktoré viedli k popravám aktivistov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)