Nigérijského ateistu odsúdili za rúhanie na 24 rokov väzenia

Kano 5. apríla (TASR) - Nigérijského aktivistu Mubaraka Balu, zadržaného v apríli roku 2020, odsúdili v utorok na 24 rokov väzenia. Bala si predtým uznal svoju vinu v 18 bodoch obžaloby v prípade rúhania. Informovala o tom agentúra AFP.



Bala (37) bol zadržaný v štáte Kaduna a prevezený do väzby v štáte Kano po tom, ako na sociálnej sieti Facebook zverejnil príspevky kritizujúce islam a proroka Mohameda.



Podľa konštatovania súdu mohli tieto vyjadrenia narušiť pokoj a poriadok v konzervatívnom štáte Kano, kde sa popri zvykovom práve uplatňuje aj islamský právny systém šaría.



Z rozsudku vyplynulo, že do dĺžky trestu sa Balovi započíta aj čas, ktorý strávil vo väzbe.



Agentúra AP pred časom informovala, že podľa americkej komisie pre náboženskú slobodu (USCIRF) má 25 afrických štátov – takmer polovica nezávislých štátov kontinentu – zákony, ktoré zakazujú rúhanie sa alebo urážlivé správanie voči bohu alebo dogmám považovaným za posvätné.



Trest za rúhanie či takúto urážku môže byť prísny. Napríklad v Mauritánii moslimom odsúdeným za zosmiešňovanie alebo urážku Boha hrozí trest smrti a tí, ktorí sa vzdajú islamu, majú tri dni na to, aby vykonali pokánie, alebo nad nimi môže byť vynesený trest smrti, uviedla AP.



Najprísnejším trestom za rúhanie na nigérijských sekulárnych súdoch je dvojročný trest odňatia slobody; na islamských súdoch v krajine, aktívnych na väčšinovo moslimskom severe, je to trest smrti. Na nemoslimov v štáte Kano sa právo šaría vzťahuje len vtedy, ak súhlasia s jeho uplatnením voči svojej osobe.



Bala vyrastal ako moslim, ale v roku 2014 sa stal ateistom. Jeho rodina ho následne poslala do psychiatrickej liečebne, tvrdil jeho právnik James Ibor. Po návrate do verejného života sa Bala pred dvoma rokmi stal prezidentom Humanistickej asociácie Nigérie a na sociálnych sieťach vystupoval k náboženstvám kriticky.