Nigérijský súd odsúdil v hromadnom procese 300 osôb za terorizmus
Autor TASR
Abuja 11. apríla (TASR) - Súd v nigérijskej metropole Abuja v piatok odsúdil viac než 300 osôb podozrivých z terorizmu v hromadnom procese, ktorý trval štyri dni. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Hromadný súdny proces sa začal v utorok, pričom mnohí podozriví sa priznali k obvineniam, ktoré proti nim vzniesla nigérijská vláda. Mnohým z nich boli následne udelené tresty odňatia slobody až do 20 rokov po tom, ako sa postavili pred senát pozostávajúci z desiatich sudcov.
„Celkovo sme predložili približne 508 prípadov. Z týchto 508 sa nám podarilo dosiahnuť 386 odsúdení,“ povedal nigérijský generálny prokurátor novinárom v piatok po hromadnom procese. „Podarilo sa nám ich postaviť pred súd. Toto je jasný signál, ktorý vysielame,“ uviedol.
Nigéria čelí zložitej bezpečnostnej kríze, najmä na severe, kde už viac ako desať rokov prebieha džihádistické povstanie prevažne na severovýchode krajiny, kým na severozápade zločinecké gangy „banditov“, ktoré nie sú motivované ideológiou, unášajú ľudí pre výkupné a plienia dediny.
Medzi najvýraznejšie islamské militantné skupiny operujúce v krajine patrí Boko Haram a jeho odštiepenecká frakcia, ktorá je napojená na teroristickú skupinu Islamský štát (IS), známa ako Islamský štát v Západná Afrika (ISWAP). Pôsobí tu aj skupina Lakurawa napojená na IS, ktorá operuje v komunitách na severozápade krajiny pri hraniciach s Nigerom.
V severo-strednej a severozápadnej časti krajiny prebiehajú spory o pôdu a pastviny medzi prevažne moslimskými pastiermi a kresťanskými farmármi, ktoré často prerastajú do smrteľných stretov.
