Nigerská armáda zlikvidovala obávaného vodcu zo skupiny Boko Haram
Líder Boko Haram, označovaný pod menom Bakura, prišiel podľa armády o život ešte minulý týždeň na ostrove v regióne Diffa v juhovýchodnom Nigeri.
Autor TASR
Niamey 22. augusta (TASR) - Nigerská armáda vo štvrtok uviedla, že v povodí Čadského jazera, kde krajina hraničí s Nigériou, Čadom a Kamerunom, zlikvidovala vodcu džihádistickej organizácie Boko Haram. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Viedol odštiepeneckú skupinu lojálnu bývalému vodcovi tejto oranizácie Abú Bakrovi Šekauovi, odmietol sa pripojiť ku konkurenčnej frakcii Islamského štátu v provincii Západná Afrika (ISWAP) a so svojimi bojovníkmi sa presunul na ostrovy na nigerskej strane Čadského jazera.
Nigerská armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že na Bakuru, ktorého označila za „obávaného vodcu“, zaútočila stíhačka skoro ráno 15. augusta.
Bakura, ktorého skutočné meno bolo Ibráhím Mahamadu, mal údajne približne 40 rokov a pochádzal z Nigérie, uviedla nigerská armáda. K Boko Haramu sa pridal pred viac než 13 rokmi a vedenie skupiny prevzal po Šekauovej smrti v máji 2021.
Povstanie organizácie Boko Haram proti vláde s cieľom nastoliť islamský kalifát v severovýchodnej Nigérii sa začalo v roku 2009 a doteraz si vyžiadalo približne 40.000 obetí. Viac než dva milióny ľudí boli v dôsledku neho nútené opustiť svoje domovy.
Prudký konflikt sa rozšíril aj za hranice Nigérie, pričom Niger utrpel prvé útoky zo strany tejto skupiny v Bosso v roku 2015.
