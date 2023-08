Nigerská chunta bude okamžite reagovať na agresiu zo strany ECOWAS-u

Niamey 4. augusta (TASR) - Novozriadená nigerská chunta vo štvrtok vyhlásila, že bude okamžite reagovať na akúkoľvek "agresiu alebo pokus o agresiu" zo strany západoafrických krajín.



Oznam prichádza tri dni pred vypršaním ultimáta na obnovenie poriadku v krajine, ktoré dal Nigeru regionálny blok ECOWAS (Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov), informuje tlačová agentúra AFP.



Tento vnútrozemský štát je štvrtým členom ECOWAS-u, ktorý bol od roku 2020 postihnutý pučom.



ECOWAS hrozí možným použitím sily, ak chunta do nedele nevráti do funkcie zvrhnutého prezidenta Mohameda Bazouma. Vojenskí velitelia členských krajín tohto regionálneho bloku sa v stredu stretli v nigérijskom hlavnom meste Abuja na trojdňových konzultáciách.



"Akákoľvek agresia alebo pokus o agresiu voči štátu Niger bude mať za následok okamžitú a neohlásenú reakciu nigerských obranných a bezpečnostných síl na jedného z členov bloku - s výnimkou priateľských krajín s pozastaveným členstvom," uviedli pučisti v štátnej televízii, pričom narážali na susednú Burkinu Faso a Mali.



Junta tiež vo štvrtok oznámila, že ukončuje mandáty svojich veľvyslancov v štyroch krajinách a ruší vojenské zmluvy uzavreté medzi Niamey a Francúzskom.



"Funkcie mimoriadnych a splnomocnených veľvyslancov Nigerskej republiky" vo Francúzsku, Nigérii, Togu a Spojených štátoch "sú ukončené".



Nigerská chunta zároveň obvinila Francúzsko z "nedbalého prístupu a reakcie na situáciu", pričom uviedla, že sa "rozhodla zrušiť dohody o spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany s týmto štátom".



Niger zohráva kľúčovú úlohu v západných stratégiách boja proti džihádistickému povstaniu, ktoré sužuje región Sahel od roku 2012. Francúzsko a USA v krajine umiestnili približne 1500 a 1000 vojakov.



Bazoum vo štvrtok vyhlásil, že ak bude pokus o prevrat úspešný, "bude to mať zničujúce dôsledky pre našu krajinu, náš región a celý svet".



V stĺpčeku denníka The Washington Post prezident vyzval "vládu USA a celé medzinárodné spoločenstvo, aby pomohli Nigeru obnoviť ústavný poriadok".