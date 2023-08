Nigerská junta je otvorená diplomacii, tvrdí nigérijská delegácia

Abuja/Konakry 13. augusta (TASR) – Vodcovia prevratu v Nigeri sú otvorení diplomacii, aby vyriešili spor s regionálnym združením západoafrických krajín. Po stretnutí s juntou v Niamey to v nedeľu uviedla skupina islamských učencov zo susednej Nigérie, informovala agentúra Reuters.



Návšteva prišla v čase, keď Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) zvažuje možnosti obnovenia civilnej vlády v Nigeri vrátane vojenskej intervencie. Nigerského prezidenta Mohameda Bazouma zvrhli 26. júla členovia jeho stráže. Išlo o siedmy prevrat v západnej a strednej Afrike za tri roky.



Súčasný predseda ECOWAS, nigérijský prezident Bola Tinubu, schválil sobotňajšiu misiu nigérijských islamských predstaviteľov, ktorí vyhlásili, že chcú podporiť dialóg. Naznačuje to, že regionálne združenie sa stále snaží o mierové riešenie. V sobotu Tinuba požiadal o povolenie navštíviť Niger aj parlament ECOWAS-u.



Stretnutie delegácie s vodcom junty generálom Abdourahamanom Tchianim trvalo niekoľko hodín. "Povedal, že ich dvere sú otvorené pre preskúmanie diplomacie a mieru pri riešení tejto záležitosti," uviedol v nedeľňajšom vyhlásení vedúci delegácie Abdullahi Bala Lau.



Vodcovia prevratu predtým odmietali diplomatické snahy ECOWAS-u, USA i ďalších, čo podnietilo obavy z ďalšieho konfliktu v chudobnom regióne Sahel, ktorý sa už vyrovnáva s krvavým islamistickým povstaním.



Prípadný vojenský zásah v Nigeri by ešte viac narušil vzťahy medzi krajinami regiónu. Junty v Mali, Burkine Faso a Guinei už vyjadrili podporu novému nigerskému vojenskému vedeniu.