Nigerská junta otvorila vzdušný priestor pre civilné a komerčné lety

Niamey 4. septembra (TASR) - Nigerská junta v pondelok - po vyše mesiaci od uchopenia moci - opätovne otvorila vzdušný priestor krajiny pre civilné a komerčné lietadlá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vzdušný priestor Nigeru je opäť, a to s okamžitou platnosťou, otvorený pre civilné aj komerčné lety, oznámila v pondelok nigerská junta. K jeho uzavretiu došlo niekoľko dní po zvrhnutí demokraticky zvoleného prezidenta Mohameda Bazouma z konca júla.



Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) nigerskej vojenskej junte pohrozila použitím sily v záujme obnovenia ústavného poriadku v krajine. Požadovalo pritom, aby bol prezident Bazoum, ktorý je v domácom väzení, prepustený a opätovne dosadený do prezidentského úradu.



Vojenský zásah zo strany ECOWAS však dosiaľ zrealizovaný nebol, hoci v Nigeri stále vládne junta vedená niekdajším veliteľom elitnej prezidentskej stráže Abdourahamanem Tchianim. Ten prisľúbil, že prechodná vojenská vláda nebude pri moci "dlhšie ako tri roky".



Niger s približne 26 miliónmi obyvateľov patrí medzi najchudobnejšie štáty sveta. Až do vojenského prevratu bola táto vnútrozemská krajina, ležiaca v regióne západnej Afriky, jedným z posledných demokratických partnerov Spojených štátov a Európskej únie v oblasti Sahelu, kde v posledných rokoch vo viacerých štátoch uchopili moc vojenské vlády.