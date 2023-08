Nigerská vojenská junta zrušila zákaz vychádzania

Niamey 4. augusta (TASR) - Vodcovia vojenského prevratu v Nigeri zrušili zákaz vychádzania, ktorý zaviedli minulý týždeň po prebratí moci v krajine a zvrhnutí prezidenta Mohameda Bazouma. V piatok to uviedla agentúra AFP, informuje TASR.



"Zákaz vychádzania, platný od 26. júla 2023, je oddnes oficiálne zrušený," uvádza sa v dekréte podpísanom generálom Abdourahamanom Tianim, ktorý sa vyhlásil za nového nigerského lídra.



Napätie v Nigeri stúpa od minulej stredy, keď sa bývalý veliteľ prezidentskej stráže Tiani ako vodca aktérov vojenského prevratu chopil moci a internoval demokraticky zvoleného nigerského prezidenta Bazouma a jeho rodinu.



Na Bazoumovo okamžité prepustenie vo štvrtok vyzval aj americký prezident Joe Biden, ktorý vo svojom vyhlásení zdôraznil potrebu zachovania demokracie v krajine.



Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS), ktorému momentálne predsedá Nigéria, uviedlo, že sa pripravuje na vojenskú operáciu, pričom však zdôraznilo, že je to "posledná možnosť", ktorá by prichádzala do úvahy.



Počas násilnej nedeľnej demonštrácie v Niamey zaútočili demonštranti na budovu francúzskeho veľvyslanectva. Tento incident viedol francúzsku vládu k tomu, aby v utorok začala s evakuáciou svojich občanov z Nigeru. V priebehu stredy tak Paríž evakuoval 1079 ľudí vrátane osôb, ktoré neboli občanmi Francúzska. Evakuačný let z Nigeru v stredu uskutočnilo aj Taliansko.