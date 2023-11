Nigerský vodca na prvej zahraničnej ceste navštívil susedné Mali

Bamako 23. novembra (TASR) - Líder nigerskej chunty Abdar Rahman Tšijání vo štvrtok pricestoval do Mali, kde sa stretol so svojím náprotivkom Assimim Goitom. Ide o jeho prvú zahraničnú návštevu od júlového vojenského prevratu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



V susednom Mali sa armáda chopila moci v roku 2020 a v Burkina Faso v roku 2022. Tamojší vojenskí vládcovia prisľúbili lídrom nigerského prevratu solidaritu.



Tieto tri krajiny regiónu Sahel podpísali v septembri dohodu, ktorá obsahuje ustanovenia o vzájomnej obrane v prípade útoku na "zvrchovanosť a územnú celistvosť" niektorej z nich.



Plánujú tiež posilniť hospodárske väzby a boj proti džihádizmu vo svojich krajinách.



Tšijání sa v malijskom hlavnom meste Bamako zdržal iba niekoľko hodín a s Goitom sa stretol na "priateľskej a pracovnej" návšteve. Tšijání sa krátko po prevzatí moci zaviazal, že do troch rokov vráti Nigeru civilnú vládu.



V Mali sú prezidentské voľby pôvodne naplánované na začiatok roka 2024 odložené na neurčito. V nadchádzajúcich týždňoch by Mali malo hostiť ministrov troch zmienených krajín na niekoľkých stretnutiach s cieľom doladiť operačné detaily novej aliancie, uviedlo Bamako.