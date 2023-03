Niinistö: Členstvo Fínska v NATO nie je bez Švédska kompletné

Ankara 17. marca (TASR) - Fínsky prezident Sauli Niinistö v piatok privítal rozhodnutie Turecka začať proces ratifikácie žiadosti svojej krajiny o vstup do NATO. Fínske členstvo v Aliancii však podľa jeho slov bez Švédska "nie je kompletné". TASR prevzala správu z americkej televízie CNN.



"Je veľmi dobré počuť túto správu. Pre celé Fínsko je to určite veľmi dôležité... takže ďakujem," povedal Niinistö na tlačovej konferencii po boku svojho tureckého kolegu Recepa Tayyipa Erdogana.



Vzápätí však pripomenul, že o vstup do NATO požiadalo aj susedné Švédsko. "Mám pocit, že členstvo Fínska v NATO nie je bez Švédska kompletné," dodal.



Helsinki majú podľa jeho slov so Štokholmom výborné vzťahy, mnoho "spoločných záujmov" a ležia spoločne na pobreží Baltského mora. Fínsky prezident uviedol, že by bol rád, ak by sa Švédsko stalo súčasťou Severoatlantickej aliancie do júlového summitu NATO v litovskom Vilniuse.



Turecko opakovane tvrdí, že Švédsko nedokázalo implementovať svoju časť dohody uzavretej pred vlaňajším summitom NATO v Madride. Erdogan v piatok povedal, že postoj Ankary k žiadosti Švédska o vstup do Aliancie zostáva rovnaký a nezmení sa, pokiaľ neuvidí zo strany Štokholmu "pozitívne kroky".



"Odovzdali sme Švédsku zoznam 120 teroristov a žiadali sme ich repatriáciu, čo sa nepodarilo splniť. Pre nás je dôležitý výsledok. A pokiaľ neuvidíme výsledky... náš prístup bude taký, aký je dnes," uviedol turecký prezident.



Fínsko a Švédsko požiadali o vstup do NATO už vlani. Turecku však rozšírenie Severoatlantickej aliancie o tieto dve severské krajiny prekážalo, pretože podľa neho poskytovali útočisko pre skupiny, ktoré Ankara považuje za teroristické.