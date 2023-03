Niinistö: Turecko čoskoro oznámi rozhodnutie o členstve Fínska v NATO

Helsinki 15. marca (TARS) - Fínsky prezident Sauli Niinistö v stredu uviedol, že Ankara oznámi rozhodnutie o ratifikácii vstupu Fínska do Severoatlantickej aliancie počas jeho návštevy v Turecku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Niinistö odcestuje do Turecka vo štvrtok. So svojím tureckým kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom sa má stretnúť v piatok v Istanbule. "Turci dúfali, že tam budem, keď oznámia svoje rozhodnutie. Samozrejme som pozvánku prijal" a pôjdem si vypočuť ich verdikt, povedal fínsky prezident.



Erdogan v stredu naznačil, že Turecko čoskoro ratifikuje vstup Fínska do NATO. "Urobíme svoju časť. Sľub dodržíme. V piatok sa stretneme s (fínskym) prezidentom a splníme sľub, ktorý sme mu dali," povedal.



Fínsko a Švédsko požiadali o vstup do NATO už vlani, no ich žiadosti nateraz blokovalo Turecko. Tvrdí, že obe severské krajiny sú útočiskom pre skupiny, ktoré Ankara považuje za teroristické.



Ankara dáva jasne najavo, že voči vstupu Švédska do NATO má väčšie výhrady ako voči Fínsku. Švédsku žiadosť bude preto pravdepodobne posudzovať oddelene.



Ankaru pobúril najmä protest pred tureckým veľvyslanectvom v Štokholme, kde krajne pravicový politik zapálil korán. Ankara opakovane tvrdí, že Švédsko nedokázalo implementovať svoju časť dohody uzavretej pred vlaňajším summitom NATO v Madride.



Žiadosť Fínska a Švédska o vstup do NATO neschválilo ani Maďarsko, ktoré ratifikáciu odkladá už vyše pol roka.