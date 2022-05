Niinistö vyzval Turecko na konštruktívnu diskusiu o rozšírení NATO

Washington 19. mája (TASR) - Fínska vláda je pripravená konštruktívne a otvorene rokovať o všetkých výhradách, ktoré má Turecko voči členstvu Fínska v NATO, povedal vo štvrtok prezident tejto severskej krajiny Sauli Niinistö počas návštevy Spojených štátov. TASR informáciu prevzala od agentúry AFP.



"Odsudzujeme terorizmus vo všetkých jeho formách a aktívne sa zapájame do boja proti nemu," povedal Niinistö na tlačovej konferencii po boku amerického prezidenta Joea Bidena a švédskej premiérky Magdaleny Anderssonovej.



"Sme ochotní diskutovať otvoreným a konštruktívnym spôsobom o všetkých obavách v súvislosti s naším členstvom (v NATO)," povedal Niinistö v reakcii na obvinenia tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, že Švédsko a Fínsko poskytujú útočisko teroristom.



Biden na tlačovej konferencii opäť vyjadril Švédsku aj Fínsku silnú podporu v ich žiadosti o vstup do NATO s tým, že spĺňajú všetky stanovené kritéria.



"Spĺňajú všetky požiadavky (pre vstup do) NATO," povedal Biden. Šéf Bieleho domu tiež zdôraznil, že Fínsko aj Švédsko majú "úplnú podporu Spojených štátov."



Erdogan obvinil obe krajiny z toho, že sú "ohniskom terorizmu". Najvyšší turecký predstaviteľ tvrdí, že Helsinki a Štokholm poskytujú útočisko členom Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Ankara považuje za teroristickú organizáciu. Navrhované rozšírenie NATO by tak podľa jeho slov ohrozilo bezpečnosť Aliancie.



Turecko ešte v stredu v Rade NATO zablokovalo začiatok prístupových rokovaní s oboma severskými krajinami. Severoatlantická rada, ktorá je hlavným politickým rozhodovacím orgánom NATO, pre nesúhlas Ankary nemohla prijať rozhodnutie o začatí prístupového procesu.