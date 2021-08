V Nikarague zatkli ďalšieho človeka v súvislosti s voľbami

Managua 10. augusta (TASR) – Úrady Nikaraguy v pondelok zatkli bývalého diplomata Mauricia Díaza, ktorý je kritikom prezidenta republiky Daniela Ortegu. Ide už o 32. člena opozície zatknutého v období pred novembrovými prezidentskými voľbami, informovala agentúra AFP.



Voči Díazovi je podľa polície vedené vyšetrovanie „za oslabovanie zvrchovanosti a sebaurčenia krajiny a podnecovanie zahraničných zásahov do vnútorných záležitostí krajiny", napísal na svojej webovej stránke peruánsky denník El Comercio.



Díaz v minulosti pôsobil ako veľvyslanec Nikaraguy pri Organizácii amerických štátov (OEA) a v Kostarike. Bol členom hlavnej opozičnej strany Občania za slobodu (CxL), ktorú minulý týždeň v piatok Nikaragujská Najvyššia volebná rada (CSE) vyradila z nadchádzajúcich prezidentských volieb. Táto strana viedla alianciu proti znovuzvoleniu Daniela Ortegu za prezidenta.



Úrady od mája zadržali viacero opozičných politikov a novinárov, ktorí sa kriticky vyjadrovali voči vláde, pripomína El Comercio. Medzi zadržanými sú aj siedmi možní prezidentskí kandidáti.



Zadržaní sú obvinení zo zrady a ohrozovania zvrchovanosti štátu na základe zákona prijatého vlani v decembri. Táto právna norma je podľa kritikov prostriedkom, ako vylúčiť z hry vyzývateľov súčasného prezidenta Daniela Ortegu, približuje AFP.



Ortega sa bude vo voľbách naplánovaných na 7. novembra uchádzať o štvrté po sebe idúce funkčné obdobie. Pri moci je od roku 2007. V tandeme s Ortegom bude opäť kandidovať aj jeho manželka, viceprezidentka Rosario Murillová.



Ortega (75) je svojimi odporcami obviňovaný z autoritárstva, a to najmä po brutálnom potlačení protivládnych demonštrácií v roku 2018, ktoré si podľa ľudskoprávnych organizácií vyžiadali viac ako 300 obetí a tisíce ľudí vyhnali do exilu.



Európska únia uvalila minulý týždeň sankcie na Murillovú, jej syna Juana Carlosa a ďalších šesť vysokopostavených vládnych úradníkov. Podľa EÚ sa všetci ôsmi podieľajú na porušovaní ľudských práv, podkopávaní demokracie a potláčaní politickej opozície v Nikarague.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v sobotu uviedol, že novembrové voľby v Nikarague „stratili akúkoľvek dôveryhodnosť".