Katolícky biskup Rolando Álvarez dostal 26 rokov väzenia

Mexiko 11. februára (TASR) - Katolícky biskup Rolando Álvarez, otvorený kritik nikaragujskej vlády, bol v piatok odsúdený na 26 rokov väzenia a zbavený nikaragujského občianstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Stalo sa tak len deň po tom, čo odmietol nastúpiť na lietadlo do Spojených štátov spolu s ďalšími 222 väzňami, ktorých Nikaragua vo štvrtok prepustila a následne vyhostila do Spojených štátov.



Hlavný sudca odvolacieho súdu v Manague odsúdil Álvareza za podkopávanie vlády, šírenie nepravdivých informácií, bránenie vo výkone funkcie a neposlušnosť. Je to najdlhší trest udelený niektorému z opozičných predstaviteľov a kritikov vlády prezidenta Daniela Ortegu za posledných pár rokov.



Álvarez bol zatknutý v auguste minulého roku. Keď Ortega vo štvrtok nariadil masové prepustenie politických oponentov, kňazov, študentov a aktivistov všeobecne považovaných za politických väzňov a nechal ich odletieť do Washingtonu, Álvarez odmietol nastúpiť do lietadla bez toho, aby to skonzultoval s ostatnými biskupmi.



Nikaraguský prezident označil Álvarezovo odmietnutie za "absurdnú vec". Álvareza, ktorý bol držaný v domácom väzení, potom previezli do neďalekej väznice Modelo.



Keď Ortega zintenzívnil represie voči opozícii, Álvarez zostal jednou z najpriamočiarejších náboženských osobností v Nikarague. Cirkev je v podstate poslednou nezávislou inštitúciou, ktorej dôveruje veľká časť Nikaragujčanov a preto je hrozbou pre Ortegovu čoraz autoritatívnejšiu vládu.



Álvarez, biskup z Matagalpy nachádzajúcej sa asi 130 kilometrov severne od Managuy, bol kľúčovým náboženským hlasom v diskusiách o budúcnosti Nikaraguy od roku 2018.



Po masových protivládnych protestoch v krajine v roku 2018 skončili vo väzení stovky ľudí vrátane novinárov, náboženských predstaviteľov či členov opozície. Protesty boli brutálne potlačené; zásahy si vyžiadali 355 životov. Vyše 100.000 ľudí z krajiny ušlo.



V roku 2021 boli zatknuté desiatky opozičných predstaviteľov, vrátane siedmich prezidentských kandidátov, ktorí boli obvinení z podkopávania "národnej integrity". Došlo k tomu krátko pred prezidentskými voľbami, v ktorých opätovne zvíťazil Daniel Ortega.