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Nikaragua odložila hlasovanie o vylúčení opozície z volieb
Hlasovanie parlamentu o týchto opatreniach bolo plánované na august.
Autor TASR
San José 28. júla (TASR) - V Nikarague odložili na september hlasovanie o vylúčení opozičných strán z volieb, oznámila v pondelok manželka prezidenta stredoamerickej krajiny Rosario Murillová, ktorá je oficiálne spoluprezidentkou. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Hlasovanie parlamentu o týchto opatreniach bolo plánované na august po tom, ako dlhoročný prezident Daniel Ortega tento mesiac vyhlásil, že opoziční politici a skupiny už nebudú kandidovať v budúcich voľbách.
Murillová uviedla, že osobitná komisia pripravujúca zmeny predloží na plenárnom zasadnutí parlamentu návrh ústavnej reformy s cieľom schváliť ich v prvých dňoch septembra.
Ortega a Murillová iniciatívu predstavili v pondelok zahraničným veľvyslancom v Nikarague. Vysvetlili, že najskôr sa uskutoční proces konzultácií s armádou, políciou, obchodnými lídrami, cirkvami a domorodým obyvateľstvom.
Ortega pred týždňom vyhlásil, že zabráni konaniu volieb, v ktorých by opozícia mohla prevziať moc, čo odsúdili okrem iných USA i Európska únia.
„Už tu nebudú žiadne voľby, v ktorých by sa mohli pokúsiť prevziať vládu a uchopiť moc,“ povedal pri príležitosti osláv sandinovskej revolúcie z roku 1979, v ktorej vtedy ako 33-ročný pomohol zvrhnúť diktatúru Anastasia Somozu podporovanú Spojenými štátmi.
Ortega, bývalý ľavicový partizán, je v prezidentskom úrade od roku 2007. Nikaraguu viedol aj krátko po revolúcii v rokoch 1985 - 1990. Spojené štáty považujú Nikaraguu pod jeho vedením za diktatúru a uvalili sankcie na 2350 predstaviteľov krajiny a ich príbuzných. Sankcie uvalila aj EÚ. Za posledných osem rokov odišiel takmer milión Nikaragujčanov do exilu v Kostarike, USA a Španielsku.
Posledné voľby sa v krajine uskutočnili v roku 2021, pričom ich sprevádzali nezrovnalosti. Vlani parlament novelizoval ústavu, ktorou bola prezidentovu manželku, dovtedajšiu viceprezidentku Murillovú, povýšili na „spoluprezidentku“ a ich mandát sa predĺžil na šesť rokov.
AFP i agentúra Reuters konštatovali, že manželia majú pod kontrolou prakticky všetky oblasti štátnej moci vrátane ozbrojených síl a súdnictva. Ich oponenti tvrdia, že Murillová (75) sa snaží zachovať si moc vo svetle zhoršujúceho sa zdravotného stavu Ortegu (80).
Novozvolený prezident Kolumbie Abelardo de la Espriella povedal, že hneď po nástupe do úradu 7. augusta preruší styky s Nikaraguou a Kubou, pretože nechce udržiavať „žiadne vzťahy s tyranmi“.
Hlasovanie parlamentu o týchto opatreniach bolo plánované na august po tom, ako dlhoročný prezident Daniel Ortega tento mesiac vyhlásil, že opoziční politici a skupiny už nebudú kandidovať v budúcich voľbách.
Murillová uviedla, že osobitná komisia pripravujúca zmeny predloží na plenárnom zasadnutí parlamentu návrh ústavnej reformy s cieľom schváliť ich v prvých dňoch septembra.
Ortega a Murillová iniciatívu predstavili v pondelok zahraničným veľvyslancom v Nikarague. Vysvetlili, že najskôr sa uskutoční proces konzultácií s armádou, políciou, obchodnými lídrami, cirkvami a domorodým obyvateľstvom.
Ortega pred týždňom vyhlásil, že zabráni konaniu volieb, v ktorých by opozícia mohla prevziať moc, čo odsúdili okrem iných USA i Európska únia.
„Už tu nebudú žiadne voľby, v ktorých by sa mohli pokúsiť prevziať vládu a uchopiť moc,“ povedal pri príležitosti osláv sandinovskej revolúcie z roku 1979, v ktorej vtedy ako 33-ročný pomohol zvrhnúť diktatúru Anastasia Somozu podporovanú Spojenými štátmi.
Ortega, bývalý ľavicový partizán, je v prezidentskom úrade od roku 2007. Nikaraguu viedol aj krátko po revolúcii v rokoch 1985 - 1990. Spojené štáty považujú Nikaraguu pod jeho vedením za diktatúru a uvalili sankcie na 2350 predstaviteľov krajiny a ich príbuzných. Sankcie uvalila aj EÚ. Za posledných osem rokov odišiel takmer milión Nikaragujčanov do exilu v Kostarike, USA a Španielsku.
Posledné voľby sa v krajine uskutočnili v roku 2021, pričom ich sprevádzali nezrovnalosti. Vlani parlament novelizoval ústavu, ktorou bola prezidentovu manželku, dovtedajšiu viceprezidentku Murillovú, povýšili na „spoluprezidentku“ a ich mandát sa predĺžil na šesť rokov.
AFP i agentúra Reuters konštatovali, že manželia majú pod kontrolou prakticky všetky oblasti štátnej moci vrátane ozbrojených síl a súdnictva. Ich oponenti tvrdia, že Murillová (75) sa snaží zachovať si moc vo svetle zhoršujúceho sa zdravotného stavu Ortegu (80).
Novozvolený prezident Kolumbie Abelardo de la Espriella povedal, že hneď po nástupe do úradu 7. augusta preruší styky s Nikaraguou a Kubou, pretože nechce udržiavať „žiadne vzťahy s tyranmi“.