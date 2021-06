V Nikaragui zadržali piateho možného kandidáta na prezidenta

Managua 21. júna (TASR) - Polícia v Nikarague zadržala v nedeľu ďalšieho možného kandidáta na prezidenta. Od začiatku júna tak ide už o piateho zadržaného potencionálneho vyzývateľa súčasného prezidenta Daniela Ortegu, informovala v pondelok agentúra AFP.



Novinára Miguela Moru zadržali v nedeľu v jeho dome pre údajné „podnecovanie zahraničných zásahov do vnútorných záležitostí (Nikaraguy) a za vyzývanie na vojenské zásahy".



Mora bol v minulosti riaditeľom teraz už zrušenej televíznej stanice 100% Noticias, ktorej vysielanie bolo do roku 2018 v Nikarague voľne dostupné. Predtým ho zadržali v roku 2018 počas policajného zásahu proti rozsiahlym protivládnym protestom, ktoré si vyžiadali 325 mŕtvych a stovky zadržaných. O polroka neskôr ho prepustili.



Ako uvádza agentúra AFP, v Nikarague tento mesiac zadržali dohromady 17 prezidentových oponentov vrátane štyroch ďalších možných kandidátov na prezidenta, čo pobúrilo medzinárodné spoločenstvo a vyvolalo reakciu v podobe uvalenia nových sankcií zo strany USA. Nikaragujská vláda tvrdí, že zadržaní sú "uzurpátori" financovaní Spojenými štátmi za účelom Ortegovho zvrhnutia.



Medzi zadržanými možnými kandidátmi je okrem Moru aj Juan Sebastián Chamorro, jeho sesternica Cristiana Chamorrová, Arturo Cruz Sequeira a Félix Maradiaga.



Obvinenia voči všetkým zadržaným kandidátom súvisia so sporným zákonom o velezrade, ktorý bol prijatý vlani v decembri a jeho cieľom je podľa kritikov zabrániť opozícii uchádzať sa o priazeň voličov. Tresty väzenia podľa tejto právnej normy hrozia "tým, ktorí žiadajú, oslavujú či oceňujú zavedenie sankcií voči nikaragujskému štátu.



Ortega (75), ktorý svoju kandidatúru doteraz nepotvrdil, by sa podľa očakávaní mal po voľbách naplánovaných na 7. novembra ujať funkcie prezidenta už štvrtýkrát po sebe, pripomína AFP.