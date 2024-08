Nikaragua postavila mimo zákona ďalších 1500 mimovládok

Managua 19. augusta (TASR) - Nikaragujská vláda v pondelok postavila mimo zákona 1500 mimovládnych organizácií. Ide o ďalší zásah voči občianskej spoločnosti, organizáciám a skupinám, ktoré vláda prezidenta Daniela Ortegu obviňuje z porušovania zákona.



Ako vo svojej správe uviedla agentúra Reuters, príslušné nariadenie v pondelok zverejnili v úradnom vestníku. Stalo sa tak len niekoľko dní po vydaní nariadenia, že mimovládne organizácie smú pôsobiť výlučne v partnerstve so štátnymi subjektmi.



Najnovšie vládne rozhodnutie zahŕňa konfiškáciu majetku. "Nesplnili si svoje záväzky," uvádza nariadenie v súvislosti s uznesením ministerstva vnútra tvrdiacim, že dané subjekty nezverejnili požadované informácie o svojom financovaní vrátane darov. Podľa agentúry AFP väčšina týchto subjektov sú organizácie súvisiace s cirkvami.



Represie Ortegovho režimu proti občianskej spoločnosti, ako aj proti katolíckej cirkvi, zosilneli od protivládnych protestov v roku 2018, ktoré vláda považuje za pokus o štátny prevrat podporovaný Washingtonom.



Úrady odvtedy postavili mimo zákona viac ako 5000 politických strán, združení a mimovládnych organizácií vrátane náboženských a charitatívnych - medzi nimi aj Červený kríž -, ako aj súkromných univerzít a médií. Vláda tiež zakázala opozičné politické strany a uväznila alebo vyhostila stovky svojich oponentov, skutočných aj domnelých.



Napríklad na konci roku 2023 bolo uväznených asi 30 duchovných, ktorých neskôr z Nikaraguy poslali do exilu do Vatikánu. Vlani bolo vyhostených aj viac ako 300 politikov, novinárov, intelektuálov a aktivistov, ktorí boli obviňovaní z vlastizrady.



Vo februári tohto roku prišli o svoj právny štatút v Nikarague aj skauti. Minulý týždeň nikaragujské ministerstvo vnútra zrušilo charitu a 14 ďalších mimovládnych organizácií v diecéze Matagalpa, kde v posledných dňoch zatkli či vyhostili niekoľko kňazov.



Agentúra AFP doplnila, že Ortegova manželka a viceprezidentka Rosario Murillová zvykne o veriacich hovoriť ako o "deťoch diabla" alebo "agentoch zla", ktorí páchajú "duchovný terorizmus".



Skupina expertov Organizácie Spojených národov v júli kritizovala "systematické a rozšírené porušovanie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv" v Nikarague, dodáva TASR.