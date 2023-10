Nikaragua prepustila 12 väznených katolíckych kňazov

Mexico City 19. októbra (TASR) — Nikaragua prepustila 12 rímskokatolíckych kňazov väznených na základe rôznych obvinení a poslala ich do Ríma na základe dohody s Vatikánom. Uviedla to vo svojom vyhlásení nikaragujská vláda, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Vláda prezidenta Ortegu uviedla, že kňazov letecky previezli do Ríma v stredu popoludní po produktívnych rokovaniach s Vatikánom. Meno biskupa Rolanda Álvareza nebolo medzi menami prepustených kňazov.



Najvyšší cirkevný predstaviteľ v Nikarague kardinál Leopoldo Brenes na žiadosť o komentár bezprostredne neodpovedal. Nikaragujská vláda uviedla, že dohoda s Vatikánom ukázala "trvalú vôľu a odhodlanie nájsť riešenia".



Nikaragujské úrady v posledných rokoch agresívne prenasledujú katolícku cirkev za jej úlohu v ľudových protestoch v apríli 2018. Marxistický prezident Daniel Ortega to považuje za pokus o prevrat.



Rolando Álvarez pôsobil ako biskup v meste Matagalpa a bol významným kritikom vládnej politiky, ktorá cenzurovala médiá vrátane lokálnych katolíckych rádií. Bol preto v domácom väzení a minulý rok odmietol svoje vyhostenie do Spojených štátov, pretože sa obával odňatia nikaragujského občianstva. Po krátkej väzbe ho vo februári odsúdili na 26 rokov do väzenia na základe obvinení z vlastizrady. Súd mu odňal aj nikaragujskú štátnu príslušnosť na základe zákona schváleného len niekoľko dní pred súdnym procesom.



Formálne vzťahy medzi nikaragujskou vládou a Vatikánom sa prerušili v tomto roku po tom, ako pápež František vládu marxistu Daniela Ortegu označil za diktatúru. Už predtým nikaragujské úrady vyhostili apoštolského nuncia a tiež rehoľníčky z rádu Misionárky lásky Matky Terezy.