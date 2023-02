Nikaragua prepustila vyše 200 politických väzňov; smerujú do USA

Managua 9. februára (TASR) — V Nikarague prepustili z väzenia vyše 200 predstaviteľov tamojšej opozície, ktorých momentálne letecky prevážajú do Spojených štátov. Uviedol to vo štvrtok hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters. Informáciu potvrdili aj predstavitelia nikaragujskej opozície a rodinní príslušníci prepustených, uvádza agentúra AFP.



"Do Washingtonu prichádza 222 politických väzňov, boli prepustení," povedal vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach Arturo McFields, bývalý veľvyslanec Nikaraguy pri Organizácii amerických štátov (OAŠ). McFields žije v súčasnosti v USA, pričom vlani prekvapivo rezignoval na svoju funkciu v OAŠ a vládu nikaragujského prezidenta Daniela Ortegu označil za "diktatúru".



Washington pomohol zabezpečiť prevoz politických väzňov do USA. Prepustení by mali vo štvrtok ráno miestneho času pristáť na medzinárodnom letisku pri Washingtone, uvádza Reuters s odvolaním sa na nemenovaný informovaný zdroj. Americký rezort diplomacie im podľa tohto zdroja pomôže skontaktovať sa s ich príbuznými žijúcimi v USA.



Prepustenie politických väzňov potvrdil aj nemenovaný predstaviteľ nikaragujskej justície, píše Reuters. V tamojšej televízii uviedol, že "deportovaných" bolo 222 väzňov, ktorých označil za "zradcov".



Nikaragujský spravodajský portál Confidencial Digital informoval, že medzi prepustenými sú osoby, ktoré strávili viac ako dva roky vo väzenskom komplexe La Modelo, pripadne boli umiestnené vo väznici El Chipote alebo boli v tzv. domácom väzení.



Ortegova vláda zadržala po brutálne potlačených masových protivládnych protestoch z roku 2018 desiatky novinárov, náboženských predstaviteľov či členov opozície. Vo väzení skončili stovky osôb a vyše 100.000 ľudí z krajiny ušlo, pripomína AFP.