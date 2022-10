Nikaragua prerušila diplomatické vzťahy s Holandskom

Managua 1. októbra (TASR) — Vláda Nikaraguy prerušila v piatok diplomatické vzťahy s Holandskom, ktoré obvinila zo zasahovania do svojich záležitostí a neokoloniálneho správania. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí.



Tento krok vlády v Manague súvisí s rozhodnutím Holandska, že nebude financovať výstavbu sľubovanej nemocnice. Holandská veľvyslankyňa pre Strednú Ameriku Christine Pirenneová, ktorá má sídlo v Kostarike, o tom počas štvrtkovej návštevy nikaragujskej metropoly informovala nikaragujského ministra zahraničných vecí Denisa Moncadu.



"Tí, ktorí nerešpektujú náš ľud, našu krajinu, by už do Nikaraguy nemali prísť. Nechceme vzťahy s takouto intervenčnou vládou," povedal nikaragujský prezident Daniel Ortega. "Veľvyslankyňa prišla hovoriť s Nikaragujčanmi, ako keby Nikaragua bola holandská kolónia," dodal.



Holandsko zatvorilo svoje zastúpenie v Manague už v roku 2013 a diplomatické vzťahy so stredoamerickými štátmi koordinuje z Kostariky.



Nikaragujská vláda v stredu podľa miestnych médií a diplomatických zdrojov bez udania dôvodov označila veľvyslankyňu Európskej únie Bettinu Muscheidtovú za "nežiaducu osobu" a vyzvala ju, aby opustila krajinu. Reagovala tak na minulotýždňovú výzvu EÚ na obnovenie demokracie, prepustenie politických väzňov a dodržiavanie ľudských práv.



Rezort nikaragujskej diplomacie v piatok oznámil, že novému veľvyslancovi USA Hugovi Rodriguezovi neumožní vstup do krajiny pre jeho "neúctivé" poznámky na pôde Senátu, kde okrem iného Ortegovu vládu označil za "diktatúru". Senát potvrdil Rodriguezovo vymenovanie vo štvrtok napriek tomu, že Nikaragua ešte v júli avizovala, že mu neudelí agrément.