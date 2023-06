Nikaragua skonfiškovala majetok 222 zástupcov opozície

Managua 10. júna (TASR) - Nikaragujská vláda skonfiškovala majetok 222 predstaviteľov opozície, ktorí boli vo februári nútení odísť do exilu po tom, ako ich režim prezidenta Daniela Ortegu dal uväzniť. O piatkovom oznámení nikaragujskej vlády informovala agentúra AP.



Medzi tými, ktorých 9. februára odviedli z väzenia a prinútili nastúpiť na palubu lietadla smerujúceho do Spojených štátov, bolo sedem bývalých kandidátov na prezidenta, právnici, aktivisti za ľudské práva, novinári a bývalí členovia sandinistického partizánskeho hnutia.



Justičné orgány vtedy deklarovali, že opoziční predstavitelia boli vyhlásení za "zradcov vlasti" a zároveň boli zbavení občianstva. Ide o opatrenia, ktoré boli kritizované a označené de facto za vyhnanstvo, čo je v rozpore s medzinárodnými normami.



Vo vládnom vyhlásení sa uvádza, že disidenti stratili práva na svoje nehnuteľnosti a akékoľvek podiely v spoločnostiach v Nicakargue, pretože boli odsúdení za "spáchanie činov proti suverenite, nezávislosti a sebaurčeniu národa".



Súdne procesy s predstaviteľmi opozície sa často konali v zrýchlenom konaní. Ich dejiskom boli často väznice.



Nikaragujská sociologička a politická aktivistka Tamara Dávilová, ktorá vo februári bola jednou z 222 exilových opozičných aktivistov, v reakcii na konanie vlády uviedla, že konfiškácia "je úplne nezákonná z akéhokoľvek hľadiska".



"Z politického hľadiska to len dokazuje, že režim upadá a musí sa uchýliť k lúpeži, aby ukázal svoju silu," povedala.



Od roku 2018, keď nikaragujské bezpečnostné sily násilne potlačili masové protivládne protesty, utiekli do exilu tisíce ľudí.



Ortega tvrdí, že tieto protesty boli pokusom o štátny prevrat s podporou zo zahraničia. Cieľom bolo - podľa Ortegu - jeho zvrhnutie a uvalenie sankcií na členov jeho rodiny a vlády.



Pred Ortegovým znovuzvolením v novembri 2021 nikaragujské orgány zatkli sedem potenciálnych opozičných prezidentských kandidátov, aby mu takto "vyčistili" terén. Vláda okrem toho zakázala činnosť stoviek mimovládnych skupín, ktoré Ortega obvinil z prijímania finančných darov zo zahraničia a z ich využívania na destabilizáciu jeho vlády.



Kým Španielsko ponúklo 222 exulantom svoje občianstvo, Spojené štáty poskytli Nikaragujčanom dvojročnú dočasnú ochranu.