Nikaragua umiestnila do domáceho väzenia viac ako 2800 trestancov

Managua 14. mája (TASR) - Viac ako 2800 väzňov prepustila Nikaragua v stredu do domáceho väzenia - deň po tom, ako zomrel väzeň, u ktorého sa údajne vyskytli dýchacie ťažkosti, informovala vo štvrtok agentúra AP.



Vláda vo vyhlásení uviedla, že väzňov umiestňuje do domáceho väzenia a označila to za gesto v súvislosti s blížiacim sa nikaragujským Dňom matiek, ktorý bude 30. mája.



Prepustenie sa týka väzňov v staršom veku a tých, ktorí trpia chronickými ochoreniami. Choroba COVID-19, ktorá sa vyskytla medzi väzenskou populáciou na viacerých miestach na svete, však nespomenula.



Väzeň menom Silvio Pérez zomrel v hlavnom meste Managua v nemocnici, kde prijímajú osoby s podozrením na nákazu koronavírusom. Vláda však podľa AP smrť Péreza, ktorý si odpykával trest za pašovanie drog, nepotvrdila.



Právnička Yonaqui Martínezová, ktorá sa venuje situácii vo väzniciach, potvrdila, že Péreza v utorok urýchlene pochovali.



Príznaky Covidu-19 sa podľa nej vyskytli u ďalších najmenej 26 politických väzňov. Martínezová žiadala prepustenie alebo zmenu režimu pre 15 väzňov. Dvanásť žiadostí však úrady zamietli a ku trom sa nevyjadrili.



Takmer polovica väzňov prepustených v stredu bola umiestnená vo väznici, kde podľa Martínezovej držia väčšinu politických väzňov so zdravotnými problémami.



Vláda Nikaraguy ohlásila 25 potvrdených prípadov koronavírusu SARS-CoV-2 v krajine a osem úmrtí, čo je menej než v iných štátoch v oblasti strednej Ameriky. Koronavírus spôsobuje chorobu COVID-19.