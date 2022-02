Nikaragua uväznila sedem opozičných aktivistov

Managua 11. februára (TASR) - Sedem opozičných aktivistov odsúdených za "podkopávanie štátnej celistvosti" v Nikarague dostalo tresty do výšky 13 rokov väzenia. Vo štvrtok o tom informovala nikaragujská organizácia na ochranu ľudských práv, ktorú citovala tlačová agentúra AFP.



Medzi odsúdenými je študentský líder Lesther Alemán (24), známy tým, že počas dialógu vlády a aktivistov, zapojených do protestov v roku 2018, verejne vyzval prezidenta Daniela Ortegu na odstúpenie, uviedlo Nikaragujské centrum pre ľudské práva.



Alemán dostal 13 rokov väzenia po súdnom procese, ktorý sa konal za zatvorenými dverami vo väznici, kde zadržiavali jeho a ďalších aktivistov, a ktorý sa skončil minulý týždeň, dodalo centrum. Súd tresty verejne neoznámil.



Ďalší aktivista, ktorý dostal tiež 13 rokov väzenia, je novinár a bývalý prezidentský kandidát Miguel Mora.



Obaja patrili k 46 členom opozície vrátane siedmich nádejných prezidentských kandidátov, ktorých zatkli pred prezidentskými voľbami vlani v novembri. To zaručilo Ortegovi štvrté funkčné obdobie, teda zotrvanie pri moci.



Ortega, v mladosti marxistický vzbúrenec, vládol v Nikarague v rokoch 1979 – 1990. Predtým velil gerilovej armáde, ktorá zosadila diktátora Anastasia Somozu podporovaného Spojenými štátmi.



K moci sa vrátil v roku 2007, znovu bol zvolený ešte trikrát – stával sa z neho čoraz väčší diktátor a neváhal rušiť limity pre prezidentské obdobia, približuje agentúra AFP.



Spojené štáty a Európska únia zaviedli proti Nikarague, najchudobnejšej krajine v Stredne Amerike, sankcie a dôvodom bolo porušovanie zákonov súvisiacich s voľbami a ľudskými právami za Ortegu.