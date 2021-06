V Nikaragui zadržali piatich lídrov opozície voči prezidentovi

Managua 14. júna (TASR) - Piatich opozičných lídrov zadržali cez víkendu v Nikarague. Ide o pokračovanie vlny zatýkania, ktoré je niekoľko mesiacov pred voľbami zjavne zamerané voči oponentom prezidenta Daniela Ortegu, informovala agentúra AP.



Štyria zadržaní z nedele a jeden zo soboty podľa agentúry naznačujú, že v tejto stredoamerickej krajine nekončia vo väzbe len možní vyzývatelia Ortegu vo voľbách vyhlásených na 7. novembra, ale aj ďalší poprední členovia opozície. Celkovo od 2. júna v Nikarague zadržali 12 prezidentových oponentov.



"Už to nie sú len potenciálni kandidáti, sú to aj politickí lídri," povedal bývalý generál a disident Hugo Torres pre AP predtým, než aj jeho v nedeľu zatkli. "Toto nie je prechod k diktatúre, je to diktatúra vo všetkých smeroch," vyhlásil.



Medzi zadržanými politikmi sú štyria možní opoziční kandidáti, ktorí by mohli byť súpermi Ortegu v jeho snahe získať štvrté funkčné obdobie po sebe.



Obvinenia voči nim súvisia so sporným zákonom o vlastizrade, ktorý bol prijatý vlani v decembri a ktorého cieľom je podľa kritikov zabrániť opozícii uchádzať sa o priazeň voličov. Tresty väzenia podľa tejto právnej normy hrozia "tým, ktorí žiadajú, oslavujú či oceňujú zavedenie sankcií voči nikaragujskému štátu".



Ortega, niekdajší povstalecký vodca, ktorý vládol v rokoch 1979–90, sa k moci vrátil opäť v roku 2007. Opozícia i mimovládne organizácie ho obviňujú z represívnej politiky a tvrdých zásahov na potlačenie demonštrácií proti jeho vláde. Sankcie voči prezidentovi i vláde Nikaraguy zaviedli Európska únia aj Spojené štáty.



Najnovšie sankcie oznámili USA len minulú stredu. Týkajú sa štyroch nikaragujských predstaviteľov blízkym prezidentovi Ortegovi vrátane jeho dcéry. Washington režim nikaragujského prezidenta obviňuje z marenia demokracie a porušovania ľudských práv.