Nikaragua zakázala činnosť ďalším mimovládkam

Managua 9. januára (TASR) - Nikaragujský prezident Daniel Ortega nariadil likvidáciu mimovládnej organizácie Save the Children International a 14 ďalších. Príslušné dekréty v stredu zverejnila tamojšia vláda, píše TASR podľa agentúry AFP.



Nikaragujské ministerstvo vnútra podľa AFP tvrdí, že o zrušenie svojej pobočky požiadala samotná organizácia Save the Children International so sídlom v Británii, ktorá pôsobí vo vyše 100 krajinách. Podľa ministerstva o zrušenie požiadali aj ďalšie mimovládne skupiny.



Pobočka Save the Children pre Latinskú Ameriku a Karibik sa k správe odmietla vyjadriť. AFP pripomína, že nikaragujská vláda už v auguste 2024 zakázala činnosť kanadskej pobočky tejto organizácie (Save The Children Canada) na svojom území.



Bývalý marxistický partizán Ortega (79) presadzuje od návratu k moci v roku 2007 čoraz autoritárskejšie praktiky. Podľa AFP tiež a stále tvrdšie postupuje proti ľudskoprávnym či náboženským skupinám.



Na protivládne protesty z roku 2018, ktoré si podľa OSN vyžiadali vyše 300 obetí na životoch, jeho režim zareagoval represiami voči občianskej spoločnosti a katolíckej cirkvi. Jeho vláda ich považuje za pokus o štátny prevrat podporovaný Washingtonom a mimovládky a katolícku cirkev označuje za stúpencov protestov.



Nikaragua tiež prerušila vzťahy s Vatikánom, keď pápež František vládu marxistu Ortegu označil za diktatúru. Už predtým nikaragujské úrady vyhostili apoštolského nuncia a rehoľníčky z rehole Misionárky lásky Matky Terezy.



Úrady odvtedy postavili mimo zákon viac ako 5000 politických strán, združení, mimovládnych a charitatívnych organizácií, Červený kríž, súkromné univerzity a náboženské médiá. V mnohých prípadoch skonfiškovali ich nehnuteľnosti a zmrazili majetok. Ortegova vláda tiež zakázala opozičné politické strany, uväznila alebo vyhostila stovky svojich oponentov, skutočných aj domnelých vrátane miestnych biskupov a kňazov.



Od februára 2023 Nikaragua vyhostila a zbavila štátneho občianstva približne 450 vplyvných osobností verejného života a obvinila ich z vlastizrady.