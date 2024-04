Nikaragua žiada o zastavenie dodávok nemeckých zbraní Izraelu

Haag 8. apríla (TASR) – Nikaragua v pondelok požiadala Medzinárodný súdny dvor (MSD) v Haagu, aby zastavil dodávky zbraní z Nemecka do Izraela. Podľa Nikaraguy v Pásme Gazy umožňujú páchať genocídu a porušovať medzinárodné humanitárne právo. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Nikaragujský veľvyslanec v Holandsku Carlos José Argüello Gómez pred 16-člennou komisiou sudcov vyhlásil, že "Nemecko neplní svoju povinnosť brániť genocíde a zaisťovať dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva."



Nemecko sa pred MSD vyjadrí v utorok. Šéfka jeho právneho tímu Tania von Uslar-Gleichenová odmietla, že by Berlín porušoval medzinárodné právo a nikaragujský pohľad označila za výrazne zaujatý. Do Nikaraguy v minulosti emigrovalo množstvo Palestínčanov.



Nemecko je po Spojených štátoch druhý najväčší dodávateľ zbraní do Izraela. Krok Nikaraguy predstavuje najnovší právny pokus zastaviť jeho ofenzívu v Pásme Gazy. Minulý rok obvinila Izrael z genocídy Juhoafrická republika, čoraz častejšie sa ozývajú aj výzvy na zastavenie dodávok zbraní Izraelu.



Izrael dôrazne odmieta obvinenia z genocídy a tvrdí, že konal v sebaobrane po teroristickom útoku hnutia Hamas 7. októbra minulého roka. Počas neho na juhu Izraela zahynulo viac než 1200 osôb a niekoľko stoviek bolo odvlečených ako rukojemníci do Pásma Gazy. Vojna si tam odvtedy vyžiadala viac než 33.000 palestínskych obetí.



Izraelský právny poradca Tal Becker tento rok počas konania, ktoré iniciovala Juhoafrická republika, pred sudcami MSD vyhlásil, že Izrael "(bojuje) vo vojne, ktorú nezačal a nechcel."