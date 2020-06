Zomrel Pastora, bývalý veliteľ nikaragujských ľavicových povstalcov

Managua 17. júna (TASR) – Vo veku 83 rokov zomrel v utorok Edén Pastora, bývalý nikaragujský politik a veliteľ ľavicových povstalcov.



Pastora zomrel vo vojenskej nemocnici v hlavnom meste Managua na jednotke intenzívnej starostlivosti pre pacientov nakazených koronavírusom SARS-CoV-2, uvádza na svojej webovej stránke denník El País. Podľa predstaviteľov nemocnice bol hospitalizovaný pred 10. dňami s dýchacími ťažkosťami.



Pastorov syn Alvaro Pastora pre Reuters potvrdil, že jeho otec zomrel na zlyhanie dýchania. Odmietol sa však vyjadriť k tomu, či bol jeho otec nakazený novým koronavírusom.



Pastora bol jeden z najvýznamnejších veliteľov počas prevratu v Nikarague z roku 1979, ktorým sa ukončila diktatúra Anastasia Somozu a jeho rodiny. Pastora bol spojencom lídra Sandinovského frontu národného oslobodenia a súčasného prezidenta Daniela Ortegu.



Neskôr ušiel do Kostariky a bojoval proti svojim bývalým spojencom. Po návrate do Nikaraguy stál na čele pravicových strán a v roku 2006 neúspešne kandidoval na post prezidenta krajiny.



S Ortegom sa zmieril po tom, ako sa Ortega v roku 2007 stal prezidentom. Po masových protestoch proti Ortegovi v roku 2018 sa stretol so zástupcami ľavicových partizánskych skupín a požiadal ich, aby prezidenta Ortegu podporili.