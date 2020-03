Zomrela nikaragujská revolučná ikona Ernesto Cardenal

Managua 2. marca (TASR) - Nikaragujský básnik, rímskokatolícky kňaz, teológ oslobodenia a aktivista Ernesto Cardenal, ktorý sa stal v tejto stredoamerickej krajine symbolom revolučnej poézie, zomrel v nedeľu vo veku 95 rokov.



Podľa tlačovej agentúry AP bol Cardenal, autor zbierok ako Epigramas či Hora 0, jedným z najvýznamnejších básnikov celej nikaragujskej histórie. Cardenala pred niekoľkými dňami hospitalizovali v nikaragujskej metropole Managua so srdcovými ťažkosťami.



Cardenal sa narodil do zámožnej rodiny v koloniálnom meste Granada a stal sa kňazom v Kolumbii. Neskôr sa začal intenzívne zaoberať ľavicovou teológiou oslobodenia, ktorá sa v 60. rokoch šírila po celej Latinskej Amerike. Hnutie bolo zamerané na starostlivosť o chudobných a pomoc utláčaným.



Na ostrovoch Solentiname v Nikaragujskom jazere založil Cardenal v roku 1966 komunitu roľníkov, básnikov a maliarov, ktorá predstavovala opozíciu voči diktatúre Anastasia Somozu, zvrhnutého v roku 1979 povstaleckými sandinistami.



Cardenal aktívne podporoval revolúciu a slúžil ako minister kultúry počas prvej vlády Daniela Ortegu, za čo si vyslúžil kritiku vtedajšieho pápeža Jána Pavla II., ktorý pevne presadzoval názor, že duchovní by nemali zastávať politický úrad. Pápež, ktorý bol zásadne protikomunistický a staval sa proti niektorým častiam teológie oslobodenia, ho zbavil kňazstva, pričom tento stav trval až do minulého roka.



Cardenal počas života získal množstvo ocenení vrátane Ceny kráľovnej Sofie za poéziu (2012) a Mierovej ceny nemeckých kníhkupcov (1980).