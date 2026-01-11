< sekcia Zahraničie
Nikaragujská vláda prepustila desiatky politických väzňov
Štátne médiá zverejnili fotografie zadržaných, ktorí podpisujú dokumenty o prepustení a objímajú svojich príbuzných.
Autor TASR
Managua 10. januára (TASR) - Nikaragujská ľavicová vláda v sobotu oznámila, že po tlaku zo strany Spojených štátov a podobnom záväzku zo strany Venezuely prepustila "desiatky" zadržaných osôb. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Desiatky ľudí, ktorí boli vo väzenskom systéme, sa vrátili domov k svojim rodinám,“ uviedla vláda vo vyhlásení zverejnenom na internete. Svoj krok označila za gesto, ktorým si pripomína 19 rokov vlády prezidenta Daniela Ortegu (80).
Vo vyhlásení neboli uvedené mená prepustených osôb ani dôvody ich zadržania.
Skupina na ochranu ľudských práv a miestne médiá v piatok informovali, že úrady v Nikarague zatkli najmenej 60 ľudí za údajné oslavy alebo vyjadrenie podpory zajatiu venezuelského prezidenta Nicolása Madura.
Nikaragujský prezident Daniel Ortega a jeho manželka, viceprezidentka Rosario Murillová sú vernými spojencami Madura, ktorého minulú sobotu v Caracase zajali americkí vojaci a pre obvinenia z obchodu s drogami a držania zbraní odviezli na súd do New Yorku.
Bývalý ľavicový partizán Ortega je v prezidentskom úrade od roku 2007, podľa AFP uplatňuje v krajine čoraz autoritárskejšie praktiky a sprísňuje kontrolu nad všetkými sektormi štátu.
