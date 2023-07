Nikaragujská vláda prepustila katolíckeho biskupa Alvareza

Managua 5. júla (TASR) - Nikaragujský katolícky biskup Rolando Alvarez bol v pondelok neskoro v noci miestneho času prepustený z väzenia. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Informáciu potvrdil diplomatický zdroj, čo naznačuje zmenu v dlhotrvajúcich proticirkevných zásahoch ľavicovej vlády. Podľa tohto zdroja pokračujú rokovania medzi vládou a katolíckymi biskupmi o Alvarezovej budúcnosti. Prepustený biskup sa teraz zdržiava v sídle biskupa v hlavnom meste Managua.



Jednou z možností je Alvarezovo vyhostenie z Nikaraguy prípadne iný spôsob exilu. Ak by biskup odmietol opustiť krajinu, mohol by byť vrátený do väzenia, uviedol zdroj. Nikaragujská vláda zatiaľ nereagovala na žiadosť o komentár k jeho prepusteniu.



Rolando Alvarez pôsobil ako biskup v meste Matagalpa a bol významným kritikom marxistického prezidenta Daniela Ortegu. Odmietol svoje vyhostenie do Spojených štátov, preto ho minulý rok vzali do väzby a tento rok bol odsúdený na 26 rokov na základe obvinení z vlastizrady.



Formálne vzťahy medzi nikaragujskou vládou a Vatikánom sa prerušili v tomto roku po tom, ako pápež František vládu marxistu Daniela Ortegu označil za diktatúru.



Po masových protivládnych protestoch v krajine v roku 2018 skončili vo väzení stovky ľudí vrátane novinárov, náboženských predstaviteľov či členov opozície. Protesty boli brutálne potlačené, pričom zahynulo 355 ľudí a vyše 100.000 ľudí ušlo z krajiny.



V roku 2021 boli zatknuté desiatky opozičných predstaviteľov, vrátane siedmich prezidentských kandidátov pre podkopávanie "národnej integrity". Došlo k tomu krátko pred prezidentskými voľbami, v ktorých opätovne zvíťazil Daniel Ortega.