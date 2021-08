Nikaragujská volebná rada diskvalifikovala opozičnú stranu z volieb

Managua 7. augusta (TASR) - Nikaragujská Najvyššia volebná rada (CSE) v piatok vyradila z nadchádzajúcich prezidentských volieb hlavnú opozičnú stranu, ktorá viedla alianciu proti znovuzvoleniu Daniela Ortegu za prezidenta. Informovala o tom agentúra AFP.



V uznesení CSE sa uvádza, že nariadila "zrušenie právneho štatútu strany Občania za slobodu (CxL)".



V texte sa uvádza, že opozičná strana sa dopúšťa "verbálnych aktov, ktoré podkopávajú nezávislosť, suverenitu a sebaurčenie" Nikaraguy.



Okrem toho predsedníčka strany Carmella Rogersová Amburnová má podľa CSE dvojité, americké a nikaragujské, občianstvo, čo je "v jasnom rozpore so zákonom". CSE - naviazaná na vládnucu stranu - jej nikaragujské občianstvo odňala, čo následne strana CxL vo svojej reakcii odsúdila. Podľa rozhlasovej stanice BBC Rogersovej Amburnovej teraz hrozí deportácia z krajiny.



Rozhodnutie CSE týkajúce sa CxL prišlo po tom, čo najväčšia opozičná strana v parlamente - pravicovo orientovaná Konštitucionalistická liberálna strana (PLC) - naznačila, že by bola ochotná spolupracovať s vládou a vyzvala na vyradenie CxL z volieb pre údajné protiprávne konanie.



CxL okrem toho na sociálnej sieti potvrdila, že Berenice Quezadová, ktorá bola kandidátkou na post viceprezidentky po boku prezidentského kandidáta CxL Óscara Sobalvarra, je po svojom zadržaní v utorok v domácom väzení, bez prístupu k telefonickej komunikácii a "má zákaz uchádzať sa o volenú funkciu".



Ako dodala, kandidatúra Quezadovej, ktorá sa v roku 2017 stala Miss Nikaragua, na viceprezidentský post bola stranou CxL oznámená len minulý týždeň.



Miestny denník Confidencial v utorok informoval, že Quezadovú prišla na CSE sťažnosť pre jej kritické poznámky o absencii slobôd v krajine.



Keď totiž Quezadová v pondelok oficiálne oznámila svoju kandidatúru, sľúbila, že bude bojovať za slobodu "politických väzňov", a vyzvala svojich priaznivcov, aby vo voľbách hlasovali v duchu protivládnych protestov z roku 2018.



CxL svoj tandem pre prezidentské voľby oficiálne zaregistrovala napriek tomu, že časť opozičných politických strán ju vyzvala na bojkot hlasovania a kritizovala ich legitimizáciu zo strany CxL tým, že do nich postavila svojich kandidátov.



Agentúra AFP pripomenula, že nikaragujská vláda bola obvinená z represií po tom, ako v krajine za posledné dva mesiace zadržali viac ako 20 opozičných politikov a okrem Quezadovej aj ďalších siedmich uchádzačov o kandidatúru v prezidentských voľbách.



Súčasný prezident Nikaraguy Daniel Ortega sa bude vo voľbách naplánovaných na 7. novembra uchádzať o štvrté po sebe idúce funkčné obdobie. V tandeme s Ortegom bude opäť kandidovať aj jeho manželka, viceprezidentka Rosario Murillová.



Ortega (75) je svojimi odporcami obviňovaný z autoritárstva, a to najmä po brutálnom potlačení protivládnych demonštrácií v roku 2018, ktoré si podľa ľudskoprávnych organizácií vyžiadali viac ako 300 obetí a tisíce ľudí vyhnali do exilu.



Ortega stál na čele revolúcie proti dlhoročnej diktatúre Anastasia Somozu a jeho rodiny. Kubou inšpirovaní sandinisti sa zmocnili moci v roku 1979.



Ortega bol prezidentom v rokoch 1985-90, do prezidentského úradu sa vrátil v roku 2007. Jeho 70-ročná manželka zastáva funkciu viceprezidentky od posledných volieb v roku 2017.



Európska únia uvalila v pondelok sankcie na Murillovú, jej syna Juana Carlosa a ďalších šesť vysokopostavených vládnych úradníkov. Podľa EÚ sa všetci ôsmi podieľajú na porušovaní ľudských práv, podkopávaní demokracie a potláčaní politickej opozície v Nikarague.