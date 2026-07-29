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Nikaragujský prezident chce z budúcich volieb vylúčiť údajných zradcov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Spojené štáty považujú Nikaraguu pod jeho vedením za diktatúru a preto uvalili sankcie na 2350 predstaviteľov krajiny a ich príbuzných.

Autor TASR
Managua 29. júla (TASR) - Nikaragujský prezident Daniel Ortega chce z budúcich volieb vylúčiť „zradcov“ a „členov opozície plánujúcich prevrat“. Zároveň chce predĺžiť svoje funkčné obdobie zo súčasných šiestich na sedem „obnoviteľných“ rokov, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Vplýva to z návrhu ústavnej reformy poslanej do Kongresu v utorok popoludní. Očakáva sa, že návrh parlament schváli v septembri. Predstavenie ústavnej reformy prichádza viac ako týždeň po tom, čo Ortega vyhlásil, že v krajine sa už nikdy neuskutočnia voľby, aby sa predišlo pokusom opozície „prevziať vládu a uchopiť moc“.

Nikaragua v roku 2024 schválila novelu ústavy, ktorá predĺžila funkčné obdobie prezidenta z piatich na šesť rokov. Ortegovu manželku Rosario Murillovú zároveň povýšila z funkcie viceprezidentky na „spoluprezidentku“.

Ortega je bývalý ľavicový partizán a v prezidentskom úrade v súčasnosti vládne od roku 2007. Prvýkrát sa dostal k moci v roku 1979 po zvrhnutí diktatúry rodiny Somozovcov, keď viedol autoritársku Sandinistickú revolúciu. V roku 1984 vyhral prezidentské voľby a stal sa oficiálne prezidentom.

Spojené štáty považujú Nikaraguu pod jeho vedením za diktatúru a preto uvalili sankcie na 2350 predstaviteľov krajiny a ich príbuzných. Sankcie uvalila aj EÚ. Za posledných osem rokov odišiel takmer milión Nikaragujčanov do exilu v Kostarike, USA a Španielsku.
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