Nikaragujský prezident Ortega sa bude uchádzať o znovuzvolenie

Managua 2. augusta (TASR) - Nikaragujská strana Sandinovský front národného oslobodenia (FSLN) v pondelok nominovala za kandidáta v prezidentských voľbách doterajšiu hlavu štátu Daniela Ortegu. Vo voľbách naplánovaných na 7. novembra sa tak bude uchádzať o štvrté po sebe idúce funkčné obdobie, informuje agentúra AFP.



V tandeme s Ortegom bude opäť kandidovať aj jeho manželka, viceprezidentka Rosario Murillová. Oboch kandidátov FSLN zvolilo jednomyseľne na virtuálnom zjazde 2932 delegátov - len niekoľko hodín pred ukončením registrácie uchádzačov o prezidentský úrad.



AFP pripomenula, že nikaragujská vláda bola obvinená z represií po tom, ako v krajine za posledné dva mesiace zadržali viac ako 20 opozičných politikov a siedmich uchádzačov o kandidatúru v prezidentských voľbách.



Ortega je svojimi odporcami obviňovaný z autoritárstva, a to najmä po brutálnom potlačení protivládnych demonštrácií v roku 2018, ktoré si podľa ľudskoprávnych organizácií vyžiadali viac ako 300 obetí a tisíce ľudí vyhnali do exilu.



Ortega (75) stál na čele revolúcie proti dlhoročnej diktatúre Anastasia Somozu a jeho rodiny. Kubou inšpirovaní sandinisti sa zmocnili moci v roku 1979. Ortega bol prezidentom v rokoch 1985-90, do prezidentského úradu sa vrátil v roku 2007. Jeho 70-ročná manželka zastáva funkciu viceprezidentky od posledných volieb v roku 2017.



Európska únia uvalila v pondelok sankcie na Murillovú, jej syna Juana Carlosa a ďalších šesť vysokopostavených vládnych úradníkov. Podľa EÚ sa všetci ôsmi podieľajú na porušovaní ľudských práv, podkopávaní demokracie a potláčaní politickej opozície v Nikarague.