Nikdy nebudeme mať vakcínu na aktuálny variant, hovorí český biochemik

Praha 19. júla (TASR) - Nikdy nebudeme mať vakcínu, ktorá bude zacielená na aktuálny variant koronavírusu. Aj napriek tomu je však očkovanie najúčinnejší nástroj proti covidu, povedal český biochemik Jan Trnka. TASR o tom informuje na základe článku servera iRozhlas.cz.



Aktuálne prevláda v populácii subvariant BA.4 a BA.5, objavuje sa však nový variant, ktorý sa šíri ešte rýchlejšie. Jan Trnka by za najlepšiu prevenciu považoval vakcínu zacielenú na aktuálne prevládajúcu mutáciu, to však nie je reálne.



"Aj keď je vývoj vakcíny proti covidu najrýchlejší v histórii, predsa len to chvíľu trvá," povedal Trnka. Covid môžeme podľa jeho slov stále len dobiehať, pretože sa šíri globálne a oveľa rýchlejšie než akékoľvek iné respiračné vírusy.



Tým, že sa rýchlo šíri, aj rýchlo mutuje. "Vieme, že aj vakcín proti úplne najpôvodnejšiemu variantu vírusu sú napriek tomu účinné," uviedol biochemik. Hoci by teda presne zacielená vakcína mohla mať lepšiu účinnosť, stále považuje aj aktuálne očkovacie látky za najlepší nástroj, ako sa pred koronavírusom chrániť.



Ochranný efekt očkovania klesá s časom, zrejme nikdy však podľa Trnku nebude úplne nulový. "Ale obvyklá odhadovaná slušná ochrana je zhruba štyri až šesť mesiacov po dávke. Je to samozrejme individuálne a je to otázka toho, či človek predtým prekonal covid a podobne," vysvetlil Jan Trnka pre iRozhlas.cz..



Je pravdepodobné, že v októbri a v novembri budú k dispozícii novšie upravené vakcíny, myslí si biochemik. Naviac zatiaľ nie je jasné, ako epidemiologickú situáciu zmení aktuálna letná vlna, ktorú zažívame prvýkrát. Podľa Trnku je možné, že sa očakávaná jesenná vlna posunie na zimné mesiace alebo začiatok jari.