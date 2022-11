Nikolenko: Ukrajina nemá v rámci dohody o vývoze obilia nové záväzky

Kyjev 3. novembra (TASR) - Ukrajina neprijala nijaké iné záväzky, ako tie stanovené v dohode o vývoze obilia uzatvorenej v júli s Ruskom. Vyhlásil to vo štvrtok hovorca ukrajinského ministra zahraničných vecí Oleh Nikolenko, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Rusko počas víkendu dočasne pozastavilo plnenie dohody o vývoze obilia z Ukrajiny po útoku na jeho Čiernomorskú flotily. Podľa Moskvy totiž Kyjev použil na útok námorné koridory zriadené pre vývoz obilia. Rusko v stredu oznámilo, že sa k plneniu dohody vracia, pretože dostalo od Kyjeva záruky, že nepoužije tieto koridory na útoky.



Vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti Facebook však Nikolenko poprel, že by Kyjev ponúkol Rusku nejaké nové podmienky, ktorými by zaistil jeho návrat k dohode.



"Náš štát neprijal nijaké nové podmienky, ktoré presahujú rámec už existujúcej dohody o obilí," napísal Nikolenko. Zároveň uviedol, že Ukrajina nikdy nevyužila čiernomorské koridory určené na vývoz obilia na vojenské účely a ani tak neplánovala urobiť.



"Ukrajina nikdy neohrozila trasy pre obilie... Moskva sa vrátila k dohode, vďaka aktívnej diplomacii generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa a tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. V koordinácii s Ukrajinou našli slová, ktorým (ruský prezident) Putin rozumel," uviedol Nikolenko.