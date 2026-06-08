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Nikózia a Paríž uzavreli dohodu o umiestnení francúzskych vojakov

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Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Christodulidis na sieti X uviedol, že touto dohodou sa ešte viac posilnilo strategické partnerstvo a spolupráca medzi Cyprom a Francúzskom.

Autor TASR
Nikózia 8. júna (TASR) - Ministri obrany Cypru a Francúzska v pondelok v Nikózii podpísali dohodu, ktorá umožňuje umiestnenie francúzskych vojakov na cyperskom území, oznámil prezident ostrovnej krajiny Nikos Christodulidis. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Christodulidis na sieti X uviedol, že touto dohodou sa „ešte viac posilnilo strategické partnerstvo a spolupráca medzi Cyprom a Francúzskom“. Dohoda tiež prehĺbi bilaterálne vzťahy v oblasti obrany a prispeje k úsiliu Európskej únie o dosiahnutie väčšej strategickej autonómie.

Ministri podpísali túto dohodu na okraj neformálneho stretnutia ministrov obrany členských krajín EÚ v Nikózii.

Christodulidis a jeho francúzsky náprotivok Emmanuel Macron v apríli oznámili, že chcú vybudovať potrebný rámec na umiestnenie francúzskych jednotiek „pre humanitárne operácie v širšom regióne východného Stredomoria a Blízkeho východu“.

AFP konštatuje, že táto dohoda je najnovším prejavom rozvíjajúcej sa francúzsko-cyperskej spolupráce v oblasti obrany.

Macron navštívil Cyprus aj v marci, krátko po tom, ako iránsky dron zasiahol tamojšiu britskú základňu Akrotiri. Šéf Elyzejského paláca po tomto incidente nariadil vyslanie lietadlovej lode Charles de Gaulle do Stredozemného mora a fregaty spolu s jednotkami protivzdušnej obrany na Cyprus.
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