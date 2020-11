Nikózia kritizuje Erdoganov plán na návštevu v okupovanej časti Cypru

Nikózia 14. novembra (TASR) - Plánovanú nedeľnú návštevu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v medzinárodne neuznanej Severocyperskej tureckej republike a jeho piknik v plážovom rezorte Varoša považuje Cyprus za "bezprecedentnú provokáciu".



Uvádza sa to v oficiálnom vyhlásení kancelárie prezidenta Cyperskej republiky Nikosa Anastasiadisa, ktoré bolo zverejnené v sobotu.



"Prítomnosť tureckého prezidenta na oslave 37. výročia vyhlásenia pseudoštátu, ako aj jeho návšteva mesta Famagusta, je bezprecedentnou výzvou a je v úplnom rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN," uvádza sa vo vyhlásení.



Zdôrazňuje sa v ňom tiež, že tieto Erdoganove plány "podkopávajú úsilie generálneho tajomníka OSN" Antónia Guterresa o zvolanie neformálneho päťstranného summitu o urovnaní situácie na Cypre a "neprispievajú k vytvoreniu priaznivej a pozitívnej atmosféry pre obnovenie rokovaní" o riešení problému rozdeleného ostrova.



Vo vyhlásení sa uvádza, že zámer tureckého prezidenta navštíviť Varošu vyvoláva protesty celého cyperského národa, najmä v radoch ľudí vyhnaných z mesta Famagusta.



Erdogan predtým prisľúbil, že na Tureckom okupovanú časť Cypru 15. novembra zavíta, aby si pripomenul 37. výročie vyhlásenia nezávislosti severnej časti ostrova, kde vznikla medzinárodne neuznaná Severocyperská turecká republika. Avizoval tiež účasť na pikniku vo Varoši.



Táto oblasť Cypru mala v súlade s rezolúciami BR OSN zostať nedotknutá, kým sa tam nevrátia cyperskí Gréci vyhnaní odtiaľ v roku 1974.



Pred viac ako mesiacom - 8. októbra - však vtedajší predseda vlády Tureckom okupovanej časti Cypru, Ersin Tatar, s Erdoganovou podporou umožnil prístup tureckocyperskej verejnosti do Varoše - opustenej štvrte v meste Famagusta - známom kedysi ako Perla Stredomoria, dnes prezývanom Mesto duchov.



Krátko na to nacionalista Tatar vyhral prezidentské voľby a stal sa vodcom cyperských Turkov.