NIS: KĽDR sfalšovala juhokórejskú stránku, aby kradla osobné údaje

Soul 14. júna (TASR) - Severná Kórea vytvorila falošnú verziu najväčšieho juhokórejského internetového portálu Naver. Cieľom sofistikovaného phishingového útoku bolo zbieranie osobných údajov juhokórejských občanov. Oznámila to v stredu Juhokórejská Národná spravodajská služba (NIS), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Naver je jednou z najväčších technologických spoločností v Južnej Kórey. Jej nespočetné množstvo služieb, ktoré zahŕňajú napríklad Google mapy či chatovacie fóra, používajú denne mnohí Kórejčania.



Podľa NIS vytvoril Pchjongjang phishingovú webovú stránku, ktorá je replikou hlavnej stránky portálu naver.com. Cieľom phishingovej verzie naverportal.com bolo získať prihlasovacie údaje Kórejčanov do služby Naver, čím by Pchjongjang získal prístup k cenným osobným údajom, uvádza NIS.



"Keďže metódy hackerských útokov Severnej Kórey proti našim ľudom sa stávajú sofistikovanejšími, žiadame ľudí, aby boli zvlášť obozretní," uviedla NIS vo vyhlásení a prijala preto opatrenia na zablokovanie phishingových stránok.



Južná Kórea zároveň v stredu oznámila, že v rámci reakcie na kybernetické aktivity KĽDR posilní spoluprácu so spoločnosťou Mandiant. Ide o americkú spoločnosť zaoberajúcu sa kybernetickou bezpečnosťou, ktorá je pridružené ku Googlu.



"Severná Kórea podniká po celom svete kybernetické útoky vo všetkých smeroch. Ide napríklad o krádeže kryptomien a hackovanie citlivých informácií," uviedol rezort vo vyhlásení.



Tieto aktivity Pchjongjangu spôsobujú podľa Soulu škody nielen jednotlivcov alebo firmám, ale sú tiež hrozbou pre "celosvetový IT ekosystém ako celok".



Podľa Južnej Kórey, Japonska a Spojených štátov ukradla KĽDR vlani kryptomeny v hodnote až 1,7 miliardy dolárov. Aj svoje programy na vývoj zbraní Pchjongjang podľa nich čiastočne podporuje zbieraním informácií prostredníctvom "zlomyseľných kybernetických aktivít".