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Nízka hladina Dunaja komplikuje prevádzku atómovej elektrárne Paks

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Podľa utorňajšej správy maďarskej energetickej spoločnosti MVM mimoriadne letné počasie výrazne znížilo prietok rieky, čo má priamy vplyv na prevádzku elektrárne.

Autor TASR
,aktualizované 
Budapešť 28. júla (TASR) - V dôsledku pretrvávajúceho sucha a vĺn horúčav namerali v juhomaďarskom meste Paks na Dunaji historicky najnižšiu hladinu s hodnotou 106 centimetrov. Tamojšia atómová elektráreň bola preto nútená okamžite znížiť výkon jedného zo svojich blokov, aby dodržala platné environmentálne predpisy. S odvolaním sa na server penzcentrum.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa utorňajšej správy maďarskej energetickej spoločnosti MVM mimoriadne letné počasie výrazne znížilo prietok rieky, čo má priamy vplyv na prevádzku elektrárne.

Dodávky energie v krajine sú zabezpečené, oznámil minister hospodárstva a energetiky István Kapitány na Facebooku po tom, ako výkon jadrovej elektrárne Paks znížili.

„Keďže jadrová elektráreň je chladená vodou z Dunaja, dočasné zníženie výkonu bolo nevyhnutné z dôvodu bezpečnej prevádzky. Nejde o poruchu, ale o zodpovedné opatrenie prijaté na základe vopred stanovených pravidiel,“ zdôraznil šéf rezortu.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu odborníci v pondelok o 21.45 h znížili výkon 1. bloku o 254 megawattov. Špecialisti elektrárne neustále monitorujú vývoj prietoku a teploty vody, na základe čoho robia potrebné rozhodnutia, píše MVM.

Atómová elektráreň Paks (MVM Paksi Atomerőmű) je jedinou fungujúcou komerčnou jadrovou elektrárňou v Maďarsku. Nachádza sa na pravom brehu Dunaja približne 100 kilometrov južne od Budapešti, neďaleko mesta Paks. Zariadenie pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine.
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