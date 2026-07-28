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Nízka hladina Dunaja komplikuje prevádzku atómovej elektrárne Paks
Podľa utorňajšej správy maďarskej energetickej spoločnosti MVM mimoriadne letné počasie výrazne znížilo prietok rieky, čo má priamy vplyv na prevádzku elektrárne.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 28. júla (TASR) - V dôsledku pretrvávajúceho sucha a vĺn horúčav namerali v juhomaďarskom meste Paks na Dunaji historicky najnižšiu hladinu s hodnotou 106 centimetrov. Tamojšia atómová elektráreň bola preto nútená okamžite znížiť výkon jedného zo svojich blokov, aby dodržala platné environmentálne predpisy. S odvolaním sa na server penzcentrum.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa utorňajšej správy maďarskej energetickej spoločnosti MVM mimoriadne letné počasie výrazne znížilo prietok rieky, čo má priamy vplyv na prevádzku elektrárne.
Dodávky energie v krajine sú zabezpečené, oznámil minister hospodárstva a energetiky István Kapitány na Facebooku po tom, ako výkon jadrovej elektrárne Paks znížili.
„Keďže jadrová elektráreň je chladená vodou z Dunaja, dočasné zníženie výkonu bolo nevyhnutné z dôvodu bezpečnej prevádzky. Nejde o poruchu, ale o zodpovedné opatrenie prijaté na základe vopred stanovených pravidiel,“ zdôraznil šéf rezortu.
Vzhľadom na vzniknutú situáciu odborníci v pondelok o 21.45 h znížili výkon 1. bloku o 254 megawattov. Špecialisti elektrárne neustále monitorujú vývoj prietoku a teploty vody, na základe čoho robia potrebné rozhodnutia, píše MVM.
Atómová elektráreň Paks (MVM Paksi Atomerőmű) je jedinou fungujúcou komerčnou jadrovou elektrárňou v Maďarsku. Nachádza sa na pravom brehu Dunaja približne 100 kilometrov južne od Budapešti, neďaleko mesta Paks. Zariadenie pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine.
Podľa utorňajšej správy maďarskej energetickej spoločnosti MVM mimoriadne letné počasie výrazne znížilo prietok rieky, čo má priamy vplyv na prevádzku elektrárne.
Dodávky energie v krajine sú zabezpečené, oznámil minister hospodárstva a energetiky István Kapitány na Facebooku po tom, ako výkon jadrovej elektrárne Paks znížili.
„Keďže jadrová elektráreň je chladená vodou z Dunaja, dočasné zníženie výkonu bolo nevyhnutné z dôvodu bezpečnej prevádzky. Nejde o poruchu, ale o zodpovedné opatrenie prijaté na základe vopred stanovených pravidiel,“ zdôraznil šéf rezortu.
Vzhľadom na vzniknutú situáciu odborníci v pondelok o 21.45 h znížili výkon 1. bloku o 254 megawattov. Špecialisti elektrárne neustále monitorujú vývoj prietoku a teploty vody, na základe čoho robia potrebné rozhodnutia, píše MVM.
Atómová elektráreň Paks (MVM Paksi Atomerőmű) je jedinou fungujúcou komerčnou jadrovou elektrárňou v Maďarsku. Nachádza sa na pravom brehu Dunaja približne 100 kilometrov južne od Budapešti, neďaleko mesta Paks. Zariadenie pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine.